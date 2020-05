Ghostbusters: la Feig Cut esiste e dura tre ore e mezza

Ghostbusters 2016 è stato per molti uno dei film più deludenti degli ultimi dieci anni. La pellicola segna il riavvio dell’omonima serie, con il nuovo team di acchiappafantasmi in versione femminile, interpretati da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. Inizialmente destinato a rilanciare il franchise, sin da quando è uscito il primo trailer ha invece fatto sorgere dei dubbi. Quando è arrivato nei cinema ha raccolto risultati modesti, portando comunque i fan a sperare in un nuovo film della saga.

A quasi un mese dall’uscita, il film è stato ritenuto un flop con perdite stimate oltre i 70 milioni di dollari. Ad oggi, i fan della saga nutrono però grandi speranze sul nuovo capitolo. In merito arriva anche una curiosa indiscrezione da parte del regista Paul Feig.

Il film era già stato pubblicato in versione estesa per il mercato home-video con ben 17 minuti aggiuntivi. Esiste però un montaggio ancora più lungo come rivelato da Feig a Collider nel corso di un’intervista del 2016. Il suo cut originale del film aveva una durata di 3 ore e mezza. Queste le parole del regista. “Il primo montaggio era di 4 ore e 15 minuti, e l’ho ridotto a 3 ore e mezza. Abbiamo prodotto molte cose durante le riprese e voglio sempre avere tutte le basi possibili per una grande storia emotiva”. Una scelta obbligata: “E per questo motivo ho aggiunto molte scene extra che però sapevo già di dover tagliare, perché nessuno avrebbe pubblicato il film se avesse superato le due ore”.

Paul Feig vuole condividere il Super Extended Cut of Ghostbusters

Il film del 2016 è stato ridotto a 1 ora e 56 minuti per la sua uscita al cinema, spingendosi poi a 2 ore e 13 minuti per la “Extended Cut“. Paul Feig, in un tweet recente, ha però ricordato quello che sarebbe felice di condividere il Super Extended Cut of Ghostbusters.