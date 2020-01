Ghostbusters Legacy, confermato ufficialmente il ritorno di Bill Murray

Ci siamo, finalmente è definitivo, Bill Murray parteciperà al film Ghostbusters Legacy reinterpretando uno dei personaggi più iconici della saga, il Dottor. Peter Venkman

Ghostbusters Legacy …E chi chiamerai? Bill Murray!

Da quando Ghostbusters Legacy è stato annunciato un anno fa, i fan di tutto il mondo si sono chiesti se il gruppo di simpatici scienziati del paranormale dei film precedenti sarebbero tornati o se avrebbero ufficialmente passato lo scettro ad un altro gruppo di personaggi.

“Quando indossi quello zaino, è così scomodo. È così pesante… stare lì con quel peso sulla schiena, inclinando la colonna vertebrale “, ha detto Murray ricordando i film precedenti “E li abbiamo indossati per molto tempo”.

Murray è stato visto sul set in diverse occasioni durante le riprese, così come Dan Aykroyd ed Ernie Hudson, che con molta probabilità hanno ripreso i rispettivi ruoli di Peter Venkman, Ray Stantz e Winston Zeddemore. A visitare la location in quei giorni c’era anche Annie Potts, la receptionist di lunga data Janine Melnitz. ‘Non c’è nessuna Dana… soltanto Zuul’… in realtà con molta probabilità Dana ci sarà, in quanto anche Sigourney Weaver è stata vista aggirarsi nei pressi delle location. Purtroppo Rick Moranis (Luis Tully, altro iconico personaggio della saga) non parteciperà, dato che ormai si è ritirato dalle scene da più di 20 anni (ora fa il cantante Country/comico).

Jason Reitman, regista di Ghostbusters Legacy (e figlio del regista di Ghostbusters e Ghostbusters 2) non vuole confermare esplicitamente i legami dei nuovi personaggi con la storia originale, ma i fan hanno notato la strana somiglianza tra i capelli di Phoebe e Eagion Spengler.

“Prima di pensare di poter girare un sequel di Ghostbusters, mi è saltata in testa l’immagine di una ragazza di 12 anni che trasportava un pacchetto di protoni. Quell’immagine non se ne sarebbe più andata”, ha detto Jason Reitman riguardo a come è nata l’idea di girare Ghostbusters Legacy “Sono entusiasta dell’idea su come sarebbe trovare un pacchetto di protoni nel seminterrato dei tuoi nonni. Cosa potrebbe rivelare quella scoperta su chi sei e quali avventure stai per affrontare? “

Non sappiamo come appariranno i vecchi personaggi dopo 30 anni, ma le aspettative sono altissime.