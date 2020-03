Ghostbusters: Legacy sarà un sequel fedele

Il giovane attore Finn Wolfhard ha rivelato che Ghostbusters: Legacy sarà molto fedele al film originale. Queste le parole rilasciate in una recente intervista a NME. “Un approccio molto, molto fedele alla serie. In primo luogo, Ghostbusters riguarda la famiglia e le relazioni che queste persone hanno stretto”. Per poi aggiungere che: “È anche un film molto divertente”. Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga originale. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Nel cast molti attori dei precedenti capitoli

Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan. Il film sarà nelle sale dall’estate 2020 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il cast della pellicola è composto da Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd. A cui si vanno ad aggiungere gli attori dei precedenti capitoli Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, che riprendono i ruoli nei film originali.

Ricordiamo che il primo capitolo, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, è un film del 1984 diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live. Nel 2015 il lungometraggio è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il film si rivelò il più grande successo del 1984 a livello planetario, incassando quasi 300 milioni di dollari e generando un sequel e due serie animate. Il film rimase al numero uno del box office statunitense per cinque settimane consecutive incassando 23 milioni di dollari nella prima settimana, un record a suo tempo.