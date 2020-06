Ghostbusters: ecco il teaser per la reunion online

Josh Gad ha pubblicato un filmato per il prossimo episodio della sua webserie Reunited Apart

Josh Gad ha pubblicato un teaser per il prossimo episodio della sua webserie Reunited Apart. Dopo The Goonies, Splash, Ritorno al Futuro e Il Signore degli Anelli, tocca alla reunion del cast di Ghostbusters. Il teaser di presentazione dell’episodio si apre con uno scambio tra Josh Gad e il regista Jason Reitman che lo mette in contatto con il padre Ivan. L’evento sarà disponibile su YouTube il 15 giugno alle 18.

Who you gonna call? See you all Monday June 15th at 9:00 AM PT / 12PM EST for #GhostbustersReunitedApart in support of @eji_org — SUBSCRIBE NOW! https://t.co/276anwko4d pic.twitter.com/KCHd3UFmxi — Josh Gad (@joshgad) June 10, 2020

Bill Murray conferma l’assenza di Rick Moranis in Ghostbusters: Legacy

Il filmato presenta anche Annie Potts, intenta a leggere alcune sue famose battute di Ghostbusters. Nel teaser viene poi svelato che l’episodio di Reunited Apart vedrà protagonisti Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Potts. Oltre ad apparire nella serie Reunited Apart, si prevede che gli attori torneranno nel 2021 per Ghostbusters: Legacy, un film che continuerà il franchise e che renderà omaggio al compianto Harold Ramis, scomparso nel 2014. Di recente Bill Murray ha confermato i report dell’assenza della co-star Rick Moranis da Ghostbusters: Legacy dichiarando che lui e il compianto Harold Ramis mancheranno molto ai fan.

Nello show si scoprirà cosa accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard), figlia e nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis). La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell’Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una volta arrivati a destinazione, i tre personaggi scopriranno chi era realmente Egon e cosa vuol dire essere un acchiappafantasmi. Tra i protagonisti troviamo Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon. E ancora Celeste O’Connor e l’esordiente Logan Kim. Paul Rudd, invece, sarà un insegnante.