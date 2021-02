G.I. Joe: arriva una serie su Lady Jaye per Amazon...

Amazon ha ordinato la produzione della serie TV live action incentrata su Lady Jaye, personaggio dei G.I. Joe. Stando a quanto riporta Deadline, Lady Jaye sarà uno spinoff autonomo con legami con l’universo più grande di G.I. Joe. Erik Oleson di Carnival Row è stato scelto come showrunner e produttore esecutivo insieme a Lorenzo DiBonaventura. Adrianne Palicki ha interpretato Lady Jaye nel film del 2013 G.I. Joe: la vendetta. Al momento non si sa se Palicki tornerà per riprendere il ruolo nella serie Amazon o se verrà scelta una nuova attrice.

Il cast di G.I. Joe Origins: Snake Eyes

La data di uscita di G.I. Joe Origins: Snake Eyes è stata rinviata di un anno intero a causa della pandemia di coronavirus in corso che ha tenuto chiusa la maggior parte dei cinema in tutto il mondo. Invece del 23 ottobre 2020, uscirà ora nell’ottobre del 2021. Servirà come storia delle origini per il membro silenzioso di G.I. Joe e rappresenta il terzo capitolo dei film live-action del franchise. Diretto da Robert Schwentke, G.I. Joe Origins: Snake Eyes vede nel cast Henry Golding come Snake Eyes, Andre Koji come Storm Shadow. Oltre a Iko Uwais come Hard Master, Úrsula Corberó come Baroness e Samara Weaving come Scarlett. Il film arriverà nelle sale ad ottobre.

Basata sulla linea di giocattoli della Hasbro e sulla serie a fumetti di Marvel Comics, G.I. Joe narra le vicende di una squadra d’élite di soldati americani. Questi combattono contro un’organizzazione criminale paramilitare, COBRA. La squadra vede a capo il Comandante Cobra che cerca di dominare il mondo. Per riuscirci utilizza vari metodi: dall’uso di congegni per il teletrasporto al controllo delle emittenti radiotelevisive, per finire con la costruzione di terribili armi fino ad arrivare a super-soldati geneticamente modificati.