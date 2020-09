Giancarlo Esposito promette stagioni 3 e 4 per The Mandalorian...

Tanti i misteri nella prima stagione di The Mandalorian che hanno tenuto i fan col fiato sospeso. Una delle star dello show ha appena annunciato che sono in arrivo molte risposte a questi misteri, ma non nella prossima stagione. “Viviamo in un universo enorme e c’è così tanto da esplorare”, ha detto Giancarlo Esposito, che interpreta Moff Gideon nella serie. “Quindi penso che questo spettacolo getterà le basi per la profondità e l’ampiezza che arriveranno nella stagione 3 e nella 4, dove inizierai davvero a ottenere risposte”.

Tante le situazioni da approfondire

Tante le domande rimaste in sospeso. Giancarlo Esposito si sbottona sul futuro dello show e dichiara: “La terza stagione è interessante perché inizierete a vedere il potere del Bambino, e cosa significa davvero, e ne saprete di più su Moff Gideon, e sull’origine della Darksaber che possiede e su come sia legata alla precedente storia di Star Wars collegata a The Clone Wars e altri show.”

Giancarlo Esposito ha fatto il suo debutto nel penultimo episodio della prima stagione, con il suo personaggio Moff Gideon all’inseguimento di The Mandalorian e dei suoi alleati, cercando di rapire The Child. Gli eroi sono fuggiti e il TIE Fighter di Gideon si è schiantato. L’incidente ha apparentemente messo fine al personaggio fino a quando Gideon si è liberato dal relitto con una Darksaber. La Fiera Oscura, ovviamente, era l’unica arma vista in Star Wars: The Clone Wars. Come e perché Gideon ne sia entrato in possesso resta un mistero. Creato da Jon Favreau, The Mandalorian è interpretato da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Taika Waititi ed Emily Swallow. La stagione 1 è ora disponibile su Disney+, con la seconda stagione in anteprima il 30 ottobre.