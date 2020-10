Il mitico scrittore per ragazzi al centro di uno speciale sul canale e su NOW TV

Quest’anno ricorre il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, uno dei più celebri ed apprezzati autori per ragazzi della storia italiana. Un personaggio complesso che ha conquistato tantissimi lettori di ogni età e che è giusto ricordare e celebrare. Fra le iniziative dedicate, c’è anche uno speciale in arrivo su Sky Arte interamente dedicato alla figura di Gianni Rodari.

C’era due volte Gianni Rodari, su Sky Arte e NOW TV il 23 ottobre

Si tratterà di un documentario prodotto dal canale stesso, che affiancherà al racconto del Rodari più noto al grande pubblico quello dell’autore civile, schivo e popolare. Un uomo che ha dimostrato di avere una cultura eccezionale, ma restando sempre accessibile a tutti. E soprattutto una persona che ha mostrato al mondo le potenzialità del gioco, del divertimento e della fantasia.

Neri Marcoré darà voce a Gianni Rodari leggendo tanti dei suoi testi, tra le classiche filastrocche, i diari, gli articoli e le lettere. Il tutto in una magica e avvolgente scenografia realizzata interamente in carta che trasporterà gli spettatori in un mondo di fantasia emozionante e coinvolgente.

Lungo il documentario si alterneranno ala voce dell’attore numerosi contributi di ogni tipo, con ospiti che racconteranno i vari aspetti della figura dell’autore. A condire tutto il racconto ci saranno le musiche di Rodrigo D’Erasmo e un grande uso di animazione. Questo creerà un mood capace di evocare la magia e la fantasia che lo stesso autore riusciva a ricreare intorno ai piccoli e grandi lettori. Un omaggio delicato e prezioso che giunge esattamente a 100 anni dalla nascita del celebre scrittore.

L’appuntamento con C’era due volte Gianni Rodari è su Sky Arte alle 21.15 del 23 ottobre, data in cui lo scrittore avrebbe compiuto 100 anni. Questo contenuto sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma NOW TV.

