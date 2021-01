I giochi da tavolo che attendiamo di più dal 2021...

Una panoramica delle prossime uscite in Italia di giochi da tavolo per il 2021

Gli appassionati di giochi da tavolo nel 2021 vorranno riprendere a pescare carte, muovere meeples, tirare dadi. Purtroppo l’anno appena terminato ci ha dato poche occasioni per trovarci insieme e passare una serata in compagnia giocando a qualche titolo nuovo. Ci ha dato anche poche fiere da girare, pochi autori da incontrare, poche demo da provare, ma si spera che il 2021 ci permetta di recuperare. Vi veniamo incontro con una panoramica delle prime novità del mercato ludico di quest’anno.

T.I.M.E. Stories revolution

Con la fine di gennaio Asmodee renderà disponibili le prime espansioni del cosidetto ciclo blu di T.I.M.E. Stories. Questo reboot avrà molte differenze con il primo ciclo di avventure. Anzitutto ogni avventura partirà con i personaggi già catapultati nella storia. Verrà meno la partenza dalla base con la presentazione della missione da parte di Bob. Inoltre le vicende si concentreranno di più sulla relazione con i personaggi incontrati che con la ricerca di oggetti nello scenario. Infine ogni avventura sarà pensata per essere finita in una singola sessione, mettendo in parte il tracciato delle unità temporali.

Si parte con Experience. Questa espansione non conterrà nuove missioni, dovrete possedere almeno una missione T.I.M.E. Stories Revolution per poterla giocare. Servirà per scoprire cosa succede tra una missione ed un’altra, permetterà di migliorare le abilità dei vostri agenti, influenzate gli eventi futuri, prendete delle decisioni cruciali per il proseguire della trama e movimentate le vostre missioni.

Nella stessa data sarà rilasciato Il Progetto Hadal. Avventura completa , stand-alone, porterà i giocatori nel 2099 NT. Un un virus sta decimando il mondo, ma in una base scientifica sotto l’oceano si sta svolgendo il Progetto Hadal. Il vostro compito sarà di scoprire di cosa si tratta.

Splendor Marvel

Siamo sempre tra i giochi da tavolo del 2021 con uscita prevista a fine gennaio. Parliamo di un altro gioco pubblicato da Asmodee: Splendor Marvel.

Si tratta di un titolo che richiama le regole e lo svolgimento di Splendor, titolo del 2014. In questa versione cambiano alcune regole rispetto al precursore, soprattutto le condizioni di vittoria. Inoltre è ambientato nel mondo del Marvel Cinematic Universe, con più di qualche richiamo alla lotta tra gli Avengers e Thanos, col suo Guanto dell’Infinito.

Un gioco che farà sentire a suo agio tutti gli amanti di Splendor, ma intuibile velocemente anche per chi non ha mai giocato col titolo primigenio.

Deep Vents

Arriviamo a febbraio con Deep Vents. Un gioco pubblicato in Italia dalla DV Giochi, di cui potete vedere una breve presentazione su Youtube.

In questo titolo i giocatori si troveranno nelle profondità dell’oceano e dovranno unire tessere esagonali per creare un florido ecosistema negli abissi, assicurandosi di offrire risorse a tutti i pesci. Le tessere avranno varie abilità, che entreranno in combinazione con quelle di altre tessere.

Attenzione però: altri ecosistemi vicini puntano alle stesse risorse, per garantirsi la sopravvivenza, anche a scapito degli altri sistemi marini

Diabolik – Colpi e indagini

Passiamo a Diabolik – Colpi e indagini: un gioco dedicato all’eroe dei fumetti, realizzato dalla Pendragon Game Studio la cui data d’uscita è prevista per la primavera. In questo titolo si potranno indossare i panni del famoso ladro e della sua iconica partner Eva Kant, ma anche dei detective Ginko e Morrigan.

Si tratterà infatti di un’esperienza in stile guardie e ladri. Una squadra cercherà di portare a termine il colpo mentre l’altra cercherà di impedirlo. Sul sito ufficiale di Diabolik si può vedere anche un breve video dedicato al gioco.

Diabolik è al centro dell’attenzione in questo periodo, con l’uscita di questo gioco da tavolo e di un film a lui dedicato.

Un 2021 all’insegna dei giochi da tavolo

Il 2020 ha visto ritardare molte uscite, sospendere molte fiere o eventi di presentazione, bloccare i negozi che di solito distribuiscono i titoli in tutta Italia. Speriamo che quest’anno sia migliore! Le premesse date dal calendario delle uscite dei nuovi giochi da tavolo 2021 sembrano segnare una ripartenza di questo settore. Buon divertimento a tutti!