Giochi da tavolo di luoghi sparsi per tutto il mondo...

Francia, Inghilterra, America, Asia, Africa... Esistono giochi da tavolo ambientati in luoghi di tutto il mondo, per viaggiare ad ogni partita!

In questo periodo non possiamo ancora fisicamente spostarci in nazioni diverse, ma ci vengono in aiuto i giochi da tavolo. Grazie a giochi da tavolo di luoghi diversi possiamo viaggiare in tutto il mondo, basta scegliere dove volete andare ed aprire un gioco che faccia al caso vostro.

Giappone, Francia, Oceano Pacifico, Messico,… Ci sono giochi ambientati in ogni luogo del pianeta, ed ognuno con tematiche diverse: piazzamento lavoratori, conquista, giochi di carte, costruzione, e molti altri. Vi proponiamo una carrellata che siamo certi vi offrirà un gioco da intavolare quando avrete voglia di dirigervi verso un luogo vicino o lontano.