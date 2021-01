Per un pugno di pomeriggi: tuffiamoci nei giochi da tavolo più lunghi

Ci sono giochi da tavolo lunghi. Molto lunghi. Così lunghi che una serata non basta per organizzare il setting, spiegare le regole e portare a termine una partita. Ma non sempre è un lato negativo: non avere limitazioni di tempo permette anche di inserire più meccaniche, un’ambientazione molto dettagliata e ampi momenti di discussione su come agire il prossimo turno.

Cosa si intende per giochi da tavolo lunghi?

Lungo o breve è relativo. Un gioco da tavolo lungo per un giocatore può essere velocissimo per un altro, come un gioco veloce può essere così noioso o poco comprensibile da farlo sembrare eterno.

Come limite minimo per definire un gioco “lungo” diciamo una durata di un’ora per una partita. Ovvero: se riuscite a fare tutto nel momento giusto la partita dura almeno un’ora. O anche se la partita va malissimo, dura solo un’ora.

Il minimo sindacabile: da 60 a 120 minuti

Per stilare un mini catalogo di giochi da tavolo lunghi abbiamo consultato il celeberrimo sito BoardGameGeek, guardando per ogni gioco il tempo stimato di una partita. Come detto sopra, siamo partiti dai giochi con un tempo stimato di almeno un’ora.

Mettendo come soglia massima due ore di gioco, saltano già all’occhio prelibatezze del mondo dei GdT. Anzitutto, chi ama Dungeon & Dragons conoscerà anche Lords of Waterdeep, uno dei più celebri giochi da tavolo ambientato in una delle più famose ambientazioni del popolare gioco di ruolo. Ciascun giocatore cercherà di aumentare la propria influenza sulla città marittima di Waterdeep, risolvendo diverse missioni ed accumulando punti vittoria.

Sempre in questo range di tempo troveremo Trajan, gioco di Stephan Feld che ha visto una riedizione visto il successo ottenuto. In Trajan i giocatori cercano di aumentare la loro influenza e potere in varie aree della vita di Roma antica, con 6 diverse azioni che daranno bonus differenti.

Autori di giochi da tavolo lunghi

Ci sono poi alcuni game designer che fanno dei giochi lunghi la loro forma d’arte. Uno di questi è Vital Lacerda, autore portoghese del quale il gioco più veloce dura almeno un’ora. Lacerda è anche un autore molto produttivo, nonostante i giochi da lui realizzati abbiano un’ampia quantità di azioni e metodi di raccogliere punti. Il lavoro che richiede inventare questo genere di giochi non gli ha impedito di sfornarne almeno uno all’anno.

Un altro autore di giochi da tavolo lunghi è Roberto Di Meglio, i cui giochi più famosi sono tutti sopra ai 90 minuti per partita.

Questi sono un paio di casi in cui la lunghezza dei giochi bilancia tranquillamente l’esperienza e l’ambientazione che il gioco vi fa vivere. Perciò vale la pena spendere tempo per intavolare un loro gioco.

Lunghi giochi cooperativi

Esistono giochi che richiedono una cooperazione tra i giocatori. A volte la discussione su cosa fare in quel turno è parte integrante del gioco stesso, ed occupa una fetta di tempo determinante della partita. Tant’è che alcuni di questi giochi si sviluppano in campagne lunghe più di una partita.

In particolare ci viene in mente Gloomhaven, gioco fino a 4 giocatori della durata stimata di 60 – 120 minuti a partita. Gloomhaven si gioca idealmente in molte sessioni di gioco. Terminato uno scenario infatti i giocatori decideranno cosa fare, il che determinerà il modo in cui la storia va avanti.



Inseriamo in questa categoria anche Mage Knight. Un gioco di 60 / 240 minuti a partita che ha anche scenari collaborativi. Negli scenari competitivi, i giocatori avversari possono allearsi, ma solo uno alla fine sarà il padrone del terreno di gioco. Negli scenari cooperativi invece i giocatori vincono o perdono come gruppo.

Tempo di battaglia: almeno 90 minuti di sfida

Sfidare gli altri giocatori in una lotta per la supremazia, per almeno 90 minuti? Affilate le armi! Prendete la vostra falce e seguiteci in un’Europa orientale alternativa nel 1920! Ecco Scythe (“falce” in inglese), un gioco da 1 a 5 giocatori di almeno 90 minuti a partita. Troverete guerra, ingranaggi arrugginiti e agricoltura. Ciascuno di voi guiderà una fazione alla conquista del terreno intorno ad una misteriosa Fabbrica. Create eserciti e potenti Mech per arrivare all’obiettivo.

Preferite sfidarvi per la conquista di Marte e per trasformarla in una colonia abitabile dai terrestri? Per esempio fa per voi Terraforming Mars! Sarete sempre da 1 a 5 giocatori, ma vi impegnerà circa 120 minuti. Sarete nel 2400, inviati dal Governo Mondiale della Terra per rendere il pianeta rosso un’alternativa alla Terra. Avrete carte progetto per introdurre piante o animali, costruire città, industrie e riscaldare l’atmosfera.

Torniamo sul nostro mondo, ma restiamo sui 120 minuti a partita. Attraversiamo la storia umana con Through the Ages – A new story of civilization. Da 2 a 4 giocatori cercheranno di costruire la migliore civiltà del pianeta scoprendo nuove tecnologie, edificando strutture meravigliose, nominando i migliori leader che guidino il più imponente esercito.

Almeno 90 minuti di cooperazione

Volete sedervi attorno ad una tavola rotonda e cooperare insieme per arrivare alla vittoria? Passiamo allora ai giochi cooperativi da almeno 90 minuti a partita. E partiamo dallo spazio, dove la vostra astronave è stata invasa da alieni affamati di carne terrestre. Riuscirete a sopravvivere? Scopriamolo insieme con una partita a Nemesis!

Cambiamo astronave. Cerchiamo di arrivare su un nuovo pianeta da trasformare in casa nostra prima che finiscano il carburante o il cibo, che si abbassi il morale o che la popolazione trasportata muoia. Il tutto mentre astronavi dei Cylone cercano di abbatterci. In tutto questo uno dei giocatori è in realtà un Cylone, ma nessuno sa chi. Il Cylonevincerà se l’astronave non raggiunge la meta, gli altri invece se raggiungono la salvezza. Stiamo parlando di Battlestar Galactica: The Board Game, un gioco semi cooperativo da 3 a 6 giocatori della durata stimata da 2 a 3 ore.

Tutti questi alieni che cercano di uccidervi vi hanno fatto impazzire? Torniamo sulla Terra allora… Ma qui scopriamo che gli Antichi stanno aprendo portali nelle principali città del mondo! Dovremo viaggiare, sfidare creature mai viste e chiudere i portali per salvare tutti! Siamo in Eldritch Horror, un gioco da tavolo ispirato dai racconti di Lovecraft.

Ne resterà soltanto uno: il più lungo tra i giochi da tavolo lunghi

Ci sono tanti giochi che non abbiamo potuto citare in questa panoramica. Tra tutti però non poteva mancarne uno leggendario, dalla durata stimata tra i 240 e i 480 minuti: un vero Highlander! Parliamo di Twilight Imperium: Fourth Edition. Uscito nel 2017, impegna da 3 a 6 giocatori.

Si tratta di un gioco di conquista galattica in cui ciascuno governa una delle diciassette fazioni in lotta per il dominio galattico. Dovrete usare potenza militare, manovre politiche e contrattazione economica. Ciascuna fazione ha le proprie caratteristiche e ci sono diverse strade per giungere alla vittoria.

Non esistono mai due partite di Twilight Imperium uguali. Prima di tutto il tabellone è creato utilizzando 51 tessere galassia che presentano di tutto: nuovi lussureggianti pianeti, supernove, campi di asteroidi e molto altro. Ognuno avrà una mano di queste tessere e, a turno, creerà la galassia attorno a Mecatol Rex, il pianeta capitale.



Conclusioni: ogni cosa ha il suo tempo

I giochi da tavolo lunghi non sono tutti belli o tutti brutti. Avendo una durata lunga spesso si riesce ad approfondire di più l’ambientazione in cui si svolge il gioco. C’è margine per esempio per provare diverse tattiche per giungere alla vittoria, così come per abbandonare una tattica che si rivela inefficace e metterne in piedi un’altra. Stare alcune ore insieme attorno a un tavolo offre anche una scusa per familiarizzare con nuove persone o per riallacciare i rapporti con vecchi amici. Certo, se avete solo un’oretta di tempo non sono giochi adatti. Ma a volte prendersi una giornata per intavolare un gioco e vivere una lunga avventura da grande soddisfazione. Insomma, il nostro consiglio è di non farvi intimorire dalla durata di questi titoli e lanciarvi all’avventura