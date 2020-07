Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno: ecco i partecipanti...

Rivelati i partecipanti al Gioco dell’Anno ed al Gioco di Ruolo dell’Anno. Le iscrizioni al premio Gioco dell’Anno(GdA) si sono chiuse il 15 giugno, mentre quelle del Gioco di Ruolo dell’Anno (GdRdA) si sono chiuse il 31 Maggio. Verificata l’ammissibilità dei vari titoli, risultano 40 titoli iscritti al GdA e 22 al GdRdA. Anche gli editori dono vari: 21 diversi per il GdA e 14 per il GdRdA. I due premi hanno ciascuno una giuria diversa, e sono organizzati da Lucca Crea Srl, società organizzatrice della manifestazione Lucca Comics & Games. Per scoprire l’elenco dei partecipanti, potete seguire questo link.

Che cos’è il Gioco dell’Anno?

Il Gioco dell’Anno è il premio di Lucca Games per promuovere e valorizzare il gioco “come bene culturale nelle famiglie e nella società” si legge sul sito del premio. La valutazione del vincitore tiene conto di vari parametri. La sua capacità di essere introduttivo al mondo del gioco, l’originalità e la giocabilità del prodotto, la chiarezza e completezza del regolamento, la qualità e funzionalità dei materiali, la corrispondenza della grafica al gioco e la sua influenza sullo stesso.

Tra i partecipanti al Gioco dell’Anno ed al Gioco di Ruolo dell’Anno verrà designato un vincitore per ogni categoria. Il Gioco dell’Anno è scelto da una giuria composta da 9 persone indipendenti, mentre il Gioco di Ruolo dell’anno è scelto da una diversa giuria di 9 persone. 3 dei giurati fanno parte di entrambe le giurie. I giurati sono scelti in modo da coprire un ampio spettro in termini di età, provenienza geografica e condizione familiare. Per ciascun premio, la prima giuria è stata selezionata da Lucca Games. La sostituzione dei membri avviene per cooptazione, senza alcuna influenza esterna alla giuria stessa.

Il Gioco dell’Anno ha avuto un precursore, il Best of Show. Questo è stato il premio che Lucca Games ha assegnato in ciascuna edizione alle novità presentate durante la manifestazione. Durato circa 20 anni, ha più volte mutato se stesso, per seguire le mutazione del mondo del gioco. Nel giugno 2012, in una riunione tra l’organizzazione di Lucca Games ed i principale editori del settore, si è deciso un rinnovo del premio. Il mercato del gioco aveva bisogno di un premio nuovo per promuovere il gioco nella società. Lucca Games ha raccolto la sfida e ha scelto di sostituire il Best of Show con un nuovo premio, il Gioco dell’Anno.