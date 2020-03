Nei giorni dell’emergenza debutta Castoro TV

La casa editrice Il Castoro ha deciso di affrontare la situazione in maniera divertente, pensando soprattutto ai più piccoli. Per fare fronte all’emergenza contagio, o meglio le difficoltà dovute al disagio di restare chiusi in casa, ha deciso di potenziare la propria attività social. E così nasce Castoro TV, con tante iniziative orientate al pubblico giovane, a cui la casa editrice si rivolge.

Castoro TV, un ampio palinsesto per i bambini

Si tratta di un’iniziativa decisamente ampia e funzionale, con tantissime proposte per riempire le giornate dei bambini. Si parte alle 9.00 con A scuola con Il Castoro su Facebook, Instagram e newsletter. Un appuntamento con tante idee creative basate sulle storie degli autori e sul loro lavoro come scrittori, per mantenere l’attività didattica anche in questi giorni di scuole chiuse.

Poi alle 11.00 appuntamento su Facebook con Letture in bacheca. Tantissimi librai, genitori, educatori leggeranno delle storie per i più piccoli per farli sorridere. Si passa poi su Instagram alle 14.30 con Te lo dico in rap in pillole . Il rapper Kento terrà un piccolo corso di rap, basandosi sugli insegnamenti contenuti nel suo libro.

Alle 16.30, durante la merenda, arrivano le Sfide Castoro su Instagram e Facebook. Pierdomenico Baccalario, Eduardo Jàregui, Federico Taddia e Tommaso Percivale autori de Il manuale delle 50 avventure e non solo, invitano i bambini a compiere missioni divertenti sempre dentro casa ovviamente.

Tutto si chiude la sera alle 21.00 su Facebook, poco prima di andare a nanna. Gli autori prenderanno parte a Le storie della Buonanotte per accompagnare il sonno dei bambini e fargli chiudere la giornata con il sorriso.

Insomma, Castoro TV offre davvero tantissime proposte interessanti, che terranno impegnati e stimolati i più piccoli. Un modo per aiutarci tutti a stringere i denti e superare questa fase così impegnativa, ma importante per il bene di tutti. E voi, la state già seguendo?