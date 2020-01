Girl from the other side: pubblicata una nuova preview del cortometraggio

Production I.G. ha pubblicato sul suo account Youtube ufficiale una piccola anteprima del cortometraggio di Girl From The Other Side, basato sull’omonimo manga scritto da Nagabe.

Il cortometraggio è prodotto da Wit Studio, lo studio di animazione giapponese della stessa Production I.G. ed è diretto e animato rispettivamente da Yutaro Kubo e Satomi Maiya. La colonna sonora, che è possibile ascoltare parzialmente nel trailer, è stata invece composta da Schroeder-Headz.

In Italia, la serie di Manga è edita da J-POP che, ad oggi, ha pubblicato 6 degli 8 volumi che compongono la serie. Il settimo volume verrà pubblicato in Italia l’8 gennaio 2020.

In merito al cortometraggio, invece, non si hanno ancora informazioni utili riguardo ad una data di uscita ufficiale.

In merito a Girl from the other side

“Shiva è una bambina umana che abita con un estraneo, una creatura maledetta che vive oltre le mura della città, erette per dividere gli umani dalle creature. L’estraneo, che Shiva chiama Maestro, cerca di proteggere la bambina dai soldati che vogliono ucciderla, perché sospettata di essere contagiata, e dalle altre creature che invece vogliono rubare l’anima di Shiva perché diversa dalle altre. Pur non potendosi nemmeno toccare, i due sembrano aver creato un rapporto che va al di là di apparenze e differenze a favore di affetto, fiducia e gentilezza. I misteri dietro alla maledizione, tuttavia, sembrano minacciare questo rapporto così come i pregiudizi dei simili di entrambi.”