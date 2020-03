Gli Agents of S.H.I.E.L.D. vogliono aiutare durante la quarantena

I fan di Agents of S.H.I.E.L.D. hanno saputo due cose sulla settima stagione dello show. In primis che sarà la stagione finale della serie, composta da 13 episodi. In secondo luogo, che uscirà quest’anno, con grande probabilità in estate. Un fan della serie, vista la quarantena forzata a causa del coronavirus, ha però fatto una richiesta speciale attraverso twitter. Questa la proposta: “Dico di rilasciare l’intera stagione su Disney+ ad aprile, oltre a dare a tutti il ​​mese gratuito”. I due attori Clark Gregg e Chloe Bennet hanno retweetatto la proposta, mostrando il loro supporto all’idea. Sarà da capire però se tale supporto potrà trasformarsi in realtà, portando all’uscita della stagione ad aprile su Disney+.

Il cast dell’ultima stagione

Nella settima ed ultima stagione rivedremo Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson/ Quake), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Oltre a Henry Simmons (Alphonso “Mack” MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena “Yo-Yo” Rodriguez) e Jeff Ward (Deke Shaw). Insieme a loro le guest star Hayley Atwell, nei panni dell’agente Peggy Carter, e Patrick Warburton che interpreterà Rick Stoner. Intanto Chloe Bennet ha rilasciato alcune dichiarazioni anticipando cosa ci attende. “Tutto ciò che posso dire è che torneremo indietro nel tempo, in modo da tornare… Al punto di partenza”. Tanti salti temporali: “Questo significa che viaggeremo attraverso molteplici periodi storici e chissà chi incontreremo tornando nel presente”. Per poi concludere: “Se mai lo faremo. Insieme alla quarta, la settima stagione sarà la mia preferita”.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., nota semplicemente come Agents of S.H.I.E.L.D., è una serie televisiva statunitense creata per la ABC da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, basata sull’organizzazione S.H.I.E.L.D. Ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), la narrazione è in continuità con i film e le altre serie televisive del franchise. La serie è prodotta dalla ABC Studios, dalla Marvel Television e dalla Mutant Enemy Pouctions, con Jed Whedon, Tancharoen e Jeffrey Bell come showrunner.