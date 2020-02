Gli Eterni: Gemma Chan pubblica una foto per la fine delle riprese

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che un’altra pellicola del Marvel Cinematic Universe ha concluso la sua prima fase di riprese. Si tratta de Gli Eterni, atteso debutto del team sul grande schermo, e Gemma Chan, una delle attrici protagoniste del progetto, ha confermato la cosa sui suoi social. Proprio lei infatti ha pubblicato una foto, annunciando ai suoi fan di aver concluso le riprese.

Gli Eterni, Gemma Chan celebra sui social la fine della produzione

L’attrice ha diffuso sul suo profilo una foto molto semplice, che la ritrae davanti allo specchio. In testa, un cappellino con il logo del film, con una didascalia che recita semplicemente “It’s a wrap!“, classica frase che si pronuncia nell’ambiente cinematografico alla conclusione delle riprese.

In questo caso, si tratta di una prima conclusione in realtà. È infatti abitudine per la macchina produttiva dei Marvel Studios avere più fasi di riprese, intervallate da montaggi preliminari. Salvo grandi sorprese infatti, è molto probabile che presto il cast dovrà tornare sul set per qualche correzione alla pellicola. Una pratica che gli Studios hanno perfezionato nel tempo ed è diventata uno dei loro punti di forza.

In Gli Eterni Gemma Chan si troverà a interpretare Sersi che, stando alle informazioni trapelate, sarà uno dei personaggi principali. Alcune foto dal set l’hanno ritratta al fianco diell’ex-Jon Snow Kit Harington, alias Cavaliere Nero nella pellicola. Si vocifera che i due saranno i veri protagonisti di questo titolo e avranno una storia d’amore tormentata.

Il caso di Gemma Chan è particolare per il Marvel Cinematic Universe. L’attrice infatti era già comparsa recentemente nel franchise, con un ruolo in Captain Marvel. Sarà interessante scoprire se nel suo ritorno si farà riferimento in qualche modo a questo o se si sceglierà di ignorarlo.

Gli Eterni uscirà nelle sale italiane il prossimo novembre.