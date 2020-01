Gli Eterni: la nuova sinossi conferma i villain del film Marvel

La nuova sinossi su Gli Eterni conferma la presenza dei villain del film Marvel. La descrizione è infatti molto chiara: “Ne Gli Eterni dei Marvel Studios un nuovo, entusiasmante, team di supereroi debutta nell’universo cinematografico Marvel: antichi alieni che vivono in segreto sulla Terra da migliaia di anni”. Ecco poi il perché: “A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per ricongiungersi con il più antico nemico dell’umanità, i Devianti”.

Gli Eterni, la sinossi e i nuovi dettagli sul cast

La sinossi prosegue con dettagli sul cast: “L’eccezionale cast dell’ensemble comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amante Sersi, Kumail Nanjiani nei panni del re cosmico, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nell’inventore intelligente Phastos”. Oltre ad includere: “Salma Hayak nel ruolo del saggio e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nel ruolo dell’eternamente giovane e attraente Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh”. Un cast davvero ricco che si conclude con: “Barry Keoghan nel ruolo di Druig, il più anziano per distacco, e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena. Infine c’è Kit Harrington come Dane Whitman“.

Le ultime riprese dello show si stanno svolgendo presso l’Università di Oxford e la pellicola uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 6 novembre. Data simile dovrebbe essere anche per l’Italia. Gli Eterni (Eternals) nei fumetti dell’universo Marvel sono una specie di esseri sovrumani. Ideati da Jack Kirby (testi e disegni) e pubblicati dalla Marvel Comics, sono apparsi la prima volta in The Eternals (prima serie) n. 1 (luglio 1976). Sono un ramo del genere umano manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti malvagie, i Devianti.