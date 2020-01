Gli Eterni: prima immagine di Richard Madden dal set

Proseguono a Londra le riprese di Eternals, il film sugli Eterni della Marvel che sbarcherà al cinema a fine anno. Le nuove foto dal set ci mostrano Richard Madden e Kit Harington. Madden, che veste i panni di Ikaris, è stato visto durante le riprese di una sequenza d’azione mentre era sospeso in aria con dei cavi.

Richard Madden filming Eternals pic.twitter.com/qbO7bXK36q — Secrets of Eternals (@EternalsSecrets) January 22, 2020

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Gli Eterni, storia e cast

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh). L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020. Gli Eterni (Eternals) nei fumetti dell’universo Marvel sono una specie di esseri sovrumani (il fittizio nome scientifico degli Eterni è “Homo immortalis”).

Ideati da Jack Kirby (testi e disegni) e pubblicati dalla Marvel Comics, sono apparsi la prima volta in The Eternals (prima serie) n. 1 (luglio 1976). Sono un ramo del genere umano manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti malvagie, i Devianti. La serie dedicata agli Eterni è stata pubblicata in Italia dalla Editoriale Corno, in una collana mensile di 29 numeri di 64 pagine a colori, formato similare a quello de L’Uomo Ragno Gigante, dal marzo 1978 al luglio 1980.La collana italiana ha pubblicato inoltre storie dei personaggi Omega lo sconosciuto, Nova, Guardiani della Galassia, Deathlok.