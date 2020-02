Gli Eterni: concluse le riprese del film Marvel!

Sono finite le riprese de Gli Eterni, nuovo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo il prossimo autunno al cinema. La notizia non è ancora ufficiale, ma sembra essere in linea con i report di alcune stelle che recentemente hanno concluso la propria parte di scene da girare, arrivati nei giorni scorsi.

Gli Eterni, le riprese del film Marvel giungono a termine!

Stando a quanto riportato da ComicBook.com infatti, proprio in questi ultimi giorni si è tenuto il party di fine lavorazione con il cast. Una celebrazione che appunto segna che la fase principale di riprese è giunta a termine e ora si passa ufficialmente alla post-produzione.

Effettivamente non è da poco tempo che il team de Gli Eterni è al lavoro, anzi. Nelle ultime settimane abbiamo potuto anche avere dei piccoli assaggi di ciò che succedeva sul set, grazie a diverse foto trapelate dalle varie location. Tutto materiale che ora non potremo più avere, almeno per un po’.

Già, perché salvo sorprese, è probabile che questa sia solamente una prima fase di riprese. Ormai è parte del metodo Marvel tornare in studio qualche settimana più tardi per aggiungere nuove scene o correggere quelle presenti, sulla base anche dei test screening prima che il film debutti nelle sale. A meno che questi reshoot non avvengano a porte chiuse (e potrebbe succedere) possiamo quindi ancora sperare in qualche nuovo succoso dettaglio.

Gli Eterni arriverà nei cinema italiani il prossimo novembre, per la regia di Chloé Zhao. Il cast di questo film è particolarmente ricco, con nomi di grande rilievo tra i protagonisti, da Angelina Jolie a Kumail Nanjiani, passando per Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington e Richard Madden.

Sarà il secondo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, preceduto solo da Black Widow. A seguirlo nelle sale saranno Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder.