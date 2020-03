Gli Eterni ci mostrerà una scena di ballo in stile Bollywood

Nel corso di una recente intervista, Kumail Nanjiani ha svelato che ne Gli Eterni il personaggio di Kingo avrà una scena di danza in stile Bollywood. Attraverso The Deadline Podcast, l’attore ha rivelato che la maggior parte delle scene d’azione sono state girate durante la seconda metà della produzione e che il cast ha deciso di girare su set enormi, preferendo effetti pratici al green-screen. Intanto nei giorni scorsi Gemma Chan ha confermato la fine delle riprese dello show. L’attrice interpreterà l’eroina Sersi, insieme a un cast stellare che include Angelina Jolie, Kit Harington e Richard Madden.

Per Gli Eterni un cast stellare

Diretto da Chloé Zhao, scritto da Matthew e Ryan Firpo e prodotto da Kevin Feige, The Eternals sarà il secondo film – dopo Black Widow – della cosiddetta Fase 4 di Marvel. Le riprese erano iniziate lo scorso luglio e hanno avuto luogo presso i Pinewood Studios a Londra e Oxford, oltre che nelle Isole Canarie. Angelina Jolie vestirà i panni della guerriera Thena. Nel cast troveremo anche Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan per l’appunto (Sersi), Kit Harington (Dane Whitman), Salma Hayak (Ajak), Kumail Nanjiani (Kingo). Oltre a Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite) e Don Lee (Gilgamesh). Al momento, l’uscita nelle sale cinematografiche di The Eternals nel mondo è prevista per novembre del 2020.

Nei fumetti, Gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro. Ideati da Jack Kirby (testi e disegni) e pubblicati dalla Marvel Comics, sono apparsi la prima volta in The Eternals (prima serie) n. 1 (luglio 1976).