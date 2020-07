Gli Eterni: svelato per sbaglio il poster dello show?

Anche se Gli Eterni non debutterà fino al prossimo anno, il primo poster del film potrebbe essere stato appena svelato. L’attore Ma Dong-Seok, noto anche come Don Lee, ha pubblicato diverse foto su Instagram che provengono dalle riprese dello show a Londra e includono un potenziale poster per il film. Il poster mostra gli Eterni in piedi insieme, guardando quelli che sembrano essere diversi portali nel cielo. Altre foto includono una lettera di benvenuto dei Marvel Studios e la sedia dove Dong-Seok è seduto sul set.

Dong-Seok interpreterà Gilgamesh

Dong-Seok interpreterà il guerriero noto come Gilgamesh nel film. Nella serie originale de Gli Eterni, Gilgamesh era conosciuto come il Dimenticato. Nel mondo dei fumetti, ha ispirato diversi miti nella storia, compresi quelli del suo omonimo. La forza sovrumana di Gilgamesh unita alle sue abilità di combattimento lo rendono uno dei più grandi combattenti dell’Universo Marvel. Gli Eterni è basato sull’omonimo fumetto creato da Jack Kirby. Questi sono una razza di esseri cosmicamente potenti, quasi immortali, responsabili delle origini di diverse razze nell’Universo Marvel.

Diretto da Chloé Zhao con una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni vede come protagonisti Richard Madden nei panni di Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari. Oltre a Brian Tyree Henry nei panni, Salma Hayek nei panni di Ajak, Lia McHugh nei panni di Sprite, Don Lee come Gilgamesh. Per chiudere con Angelina Jolie come Thena, Barry Keoghan come Druig, Gemma Chan come Sersi e Kit Harington come Dane Whitman, aka il Cavaliere nero. Il film sarà presentato in anteprima nelle sale il 12 febbraio 2021.

Nei fumetti, Gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce.