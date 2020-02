Goblin Magnifico 2020: i giochi finalisti

Anche quest’anno si svolgerà il premio “Goblin Magnifico”. Si tratta del premio de “La Tana dei Goblin“, una delle realtà ludiche italiane più conosciute.

Il Premio è assegnato da una giuria di esperti, con l’intento di trovare e provare le novità dell’anno per stabilire il migliore…secondo certi precisi criteri. Vi abbiamo parlato dei premi di Lucca Games, il Gioco dell’Anno e il Gioco di Ruolo dell’Anno. I giochi che vengono nominati per quei premi devono essere introduttivi, adatti sia ai veterani che a chi si approccia da poco a questo hobby, i cosiddetti giochi “gateway”. Il Goblin Magnifico, invece, si occupa di tutt’altro: si tratta di una selezione dei giochi più impegnativi, più ponderosi, più complessi ed appaganti per i giocatori appassionati, che sono disposti a studiarsi grossi manuali prima di intavolare una partita che potrebbe durare anche delle ore. Insomma, in gergo, i cinghialoni. A ognuno il suo!

Non solo: esiste anche il premio “Scelto dai Goblin”, dove sono chiamati al voto tutti i membri de “La Tana dei Goblin”, che indicheranno il proprio gioco preferito con un massimo di 3 preferenze.

Sia il vincitore del Goblin Magnifico che dello Scelto dai Goblin si svolgeranno sabato 4 Aprile 2020 alle ore 12:00 alla Play di Modena, in area Visibility, padiglione A.

Goblin Magnifico 2020: i Magnifici Otto

Barrage di Tommaso Battista e Simone Luciani Edito da: Cranio Creations

Bios: Origins di Phil Eklund, Jon Manker Edito da: Sierra Madre Games, Ion Game Design

Crystal Palace di Carsten Lauber Edito da: Feuerland Spiele, Capstone Games. Prossima edizione italiana: Cranio Creations

Pax Transhumanity di Matt Eklund Edito da: Sierra Madre Games, Ion Game Design

Space Gate Odyssey di Cédric Lefebvre Edito da: Ludonaute. Edizione italiana a cura di 3 Emme

Terramara di Flaminia Brasini, Virginio Gigli, Stefano Luperto, Antonio Tinto Edito da Quined Games. Prossima edizione italiana: Tesla Games

The Crew: The Quest for Planet Nine di Thomas Sing Edito da Kosmos

Undaunted: Normandy di Trevor Benjamin, David Thompson (I) Edito da Osprey Games. Prossima edizione italiana: Ghenos Games