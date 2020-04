Goblin Magnifico 2020: il gioco vincitore

“La Tana dei Goblin” ieri sera ha annunciato il gioco vincitore del premio “Goblin Magnifico” 2020. Come vi avevamo già anticipato, la famosa realtà ludica italiana ha svolto l’annuncio in un modo diverso dal solito. Inizialmente era previsto per sabato 4 Aprile 2020 durante la Play di Modena, ma gli organizzatori hanno nel frattempo spostato la Play. Per non posticipare troppo l’annuncio, si è deciso di dichiarare il gioco premiato durante la puntata di Focus on Boardgames, sul canale Youtube dell’associazione, giovedì 23 aprile.

In questa occasione si è svolto sia l’annuncio del premio “Goblin Magnifico”, assegnato da una giuria di esperti ad uno tra i giochi in nomination, sia quello dello “Scelto dai Goblin“, premio assegnato tramite il voto di tutti i membri de “La Tana dei Goblin“.

Goblin Magnifico 2020 e Scelto dai Goblin 2020: Due premi, un vincitore

Lo stesso candidato ha vinto entrambi i premi. Si tratta di Barrage, un gioco ambientato in un mondo in cui una dispotica Belle Epoque ha portato all’esaurimento delle risorse fossili. Il mondo ha deciso allora di sfruttare l’energia idroelettrica. Ogni giocatore è una delle compagnie internazionali in lotta per sviluppare energia dalle regioni alpine. Gli ideatori del gioco sono Simone Luciani e Tommaso Battista, con le illustrazioni di Antonio De Luca.

Non è la prima volta che sia il “Goblin Magnifico” che lo “Scelto dai Goblin“ vengono vinti dallo stesso gioco: l’anno scorso era successo a Root, gioco ideato da Cole Wehrle con i disegni di Kyle Ferrin. Quindi anche per quest’anno possiamo dire che ci sia concordanza nella scelta del gioco vincitore tra gli iscritti de “La Tana dei Goblin” e la giuria di esperti.

Aspettiamo il prossimo anno per tornare ad un annuncio dei vincitori che sia, come gli anni passati, in presenza degli autori, di un pubblico di entusiasti giocatori e di molti appassionati.