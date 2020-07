Godzilla e King Kong si scontrano nella prima immagine ufficiale...

I fan di Godzilla vs Kong restano in trepida attesa di aggiornamenti, soprattutto dopo i vari ritardi subiti dallo show. Proprio oggi è stata svelata una nuova immagine di uno scontro che si preannuncia leggendario. In questa si vede la lotta tra i due titani ma, secondo un utente Twitter, non sarebbe un’immagine promozionale del film.

L’illustrazione sarebbe infatti stata raccolta dal retro di una scatola contenente giochi e action figure pronte ad essere messe in vendita quando ci sarà l’uscita nelle sale cinematografiche del film. Il packaging delle action figure ha svelato anche una nuova descrizione del film. Questo quanto riportato: “Le due leggende si scontrano. Godzilla e King Kong si affrontano in quella che è stata definita come la battaglia del secolo”. Inoltre: “La battaglia tra i mostri arriva in superficie facendo emergere il regno segreto dei titani conosciuto come Hollow Earth”.

Sike… HERE is the good quality version. https://t.co/4gqOXVxzrq — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) July 18, 2020

La sinossi ufficiale di Godzilla vs King Kong

La sinossi ufficiale del film recita: “In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l’umanità”. Ma: “Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano ad organizzare malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta”. Infine: “Nel frattempo, sull’isola di Skull, una strana attività sismica attira contemporaneamente l’attenzione di Godzilla e Kong“.

Godzilla vs. Kong sarà diretto da Adam Wingard e vedrà nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir. Il film farà parte di un nuovo universo condiviso, denominato MonsterVerse. A questo appartengono anche Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) e Godzilla II: King of the Monsters (2019). Ricordiamo che di recente l’uscita dello show è stata spostata dal 20 novembre di quest’anno al 21 maggio 2021.