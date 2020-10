Godzilla: Singular Point, pronta una nuova serie sul “Re dei Mostri”

Il re dei mostri porterà il suo regno su Netflix con una nuova serie anime originale che sarà presentata in anteprima mondiale nel 2021. Il gigante dello streaming ha annunciato martedì la sua nuova serie Godzilla: Singular Point. Il nuovo anime proviene dallo studio di My Hero Academia Bones e Black Bullet’s Orange. Godzilla Singular Point, l’ultima aggiunta all’universo di Godzilla, sarà un progetto separato non correlato alla serie di film d’animazione precedenti, inclusi gli altri titoli di Netflix Godzilla: Planet of the Monsters e Godzilla: The Planet Eater.

Alla direzione Atsushi Takahashi

Diretto da Atsushi Takahashi, Godzilla Singular Point vanta il design dei personaggi di Kazue Kato di Exorcist e quello innovativo dell’animatore di Ghibli Eiji Yamamori. Ad unirsi al team sono anche il compositore Kan Sawada, Toh Enjoe e lo scrittore Kazue Kato. L’annuncio dell’arrivo di Godzilla Singular Point è stato accompagnato da due immagini inedite. Realizzate da Eiji Yamamori (La Città Incantata, Il Castello Errante di Howl) e Kazue Kato (Blue Exorcist, Robo to Usakichi.

Godzilla è un kaijū (“mostro misterioso”) del cinema giapponese, protagonista di una lunga serie di film a partire da Godzilla (1954). La sua fama si è gradualmente espansa anche all’estero, tanto da divenire uno dei più famosi mostri del mondo e della storia del cinema di fantascienza e fantastico. Apparendo in videogiochi, romanzi, fumetti, serie televisive, ventinove film prodotti dalla Toho e tre film di Hollywood.

Il personaggio viene spesso nominato “Il Re dei Mostri“, un nomignolo coniato in Godzilla, King of the Monsters!, la versione americana del film del 1954. Godzilla è raffigurato come un enorme mostro marino preistorico, risvegliato e potenziato dalle radiazioni nucleari. La sua fama si è gradualmente espansa anche all’estero, tanto da divenire uno dei più famosi mostri del mondo.