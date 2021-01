Godzilla vs Kong: nuova data d’uscita per il film

Godzilla vs Kong ha una nuova data di uscita. Dopo aver trovato un accordo con Legendary Pictures per distribuire il film in contemporanea nelle sale americane e su HBO Max, Warner Bros. ha anticipato di due mesi la prima dello show. Il film era programmato per il 21 maggio, con questo cambio di rotta la pellicola di Adam Wingard farà il suo debutto il 26 marzo 2021.

Pubblicate di recente le prime immagini del film

Circa un mese fa sono arrivate nuove foto dalla Warner Bros. per il tanto atteso film d’azione Godzilla vs Kong. Condivise dall’account DR Movie News, le quattro nuove immagini includono due inquadrature ravvicinate di ogni mostro. Mentre Kong sembra ancor più grande sulla terraferma, Godzilla sembra nuotare verso la telecamera sott’acqua. La didascalia del tweet recita: “Le prime immagini di” Godzilla vs Kong “(2021) sono state pubblicate tramite #CCXPWorlds. Potremmo ricevere un trailer!”

Le immagini sono trapelate online poco dopo che una clip teaser del film è stata presentata in anteprima all’evento CCXP Worlds. Quel frammento di tre secondi mostrava Godzilla che si muoveva attraverso l’acqua e un King Kong incatenato che emetteva un forte ruggito in quello che sembra essere un confronto importante. Secondo una sinossi pubblicata all’inizio di questa estate, il film vedrà il Re dei Mostri e il Re delle Scimmie trovarsi faccia a faccia. Precisamente quando entrambi saranno attratti da una “strana attività sismica” presente sull’Isola del Teschio di King Kong.

La trama dovrebbe coinvolgere anche Monarch, l’agenzia governativa segreta che manipola gli antichi Titani per proteggere l’umanità. Questa è stata menzionata per la prima volta nel Godzilla del 2014. Diretto da Adam Wingard e scritto da Eric Pearson e Max Borenstein, Godzilla vs Kong è interpretato da Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry. La data di uscita di Godzilla vs Kong è quella del 21 marzo 2021.