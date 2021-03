Godzilla vs Kong: il regista pensa a un futuro per il franchise

Godzilla vs. Kong arriverà alla fine di questo mese nei cinema e in streaming su HBO Max, presentando la tanto attesa lotta titanica tra il re dei mostri e il sovrano di Skull Island. Il regista Adam Wingard ha parlato del futuro di “Monster-Verse” di Legendary Pictures. Anche se lo scontro tra Godzilla e Kong è senza dubbio il più grande evento del franchise fino ad oggi, ci sono infatti ancora molti mostri della serie originale Toho che potrebbero seguire le orme di Godzilla vs. Kong. Tuttavia mancano, al momento, indicazioni certe in questo senso.

Le parole di Adam Wingard

In una recente intervista, il regista Adam Wingard ha dato ai fan speranza riguardo al futuro del franchise. Con gli ultimi trailer che ci danno un’idea del perché Godzilla e Kong stanno venendo allo scontro, i fan si chiedono quali altri mostri giganti appariranno.

Durante l’ultimo IGN Fan Fest, il regista di Godzilla Vs. Kong, Adam Wingard, ha dichiarato: “Chissà cosa riserva il futuro … se l’entusiasmo dei fan c’è, allora assolutamente, perché dovremmo mai porre fine a questa cosa se le persone vogliono di più”. I kaiju che hanno già fatto apparizioni nel franchise includono artisti del calibro di King Ghidorah, Rodan, Mothra e, naturalmente, Kong e Godzilla. Godzilla e Kong riceveranno entrambi serie di anime sul servizio di streaming di Netflix. Dimostrando che c’è molto interesse nel seguire i mostri giganti attraverso vari mezzi.

Il primo trailer del nuovo blockbuster di MonsterVerse Godzilla vs.Kong ha stabilito il record di spettatori per Warner Bros. “Ecco fatto. Il nuovo trailer di #GvK diventa il più grande debutto di sempre per WB, dopo aver raggiunto 15,8 milioni di visualizzazioni in 24 ore sul canale YouTube di WB e 9,8 milioni su account Twitter #Legendary, #WarnerBrosUK, #GodzillavsKong e #HBOmax. 25,6 milioni in tutto, battendo i 22 milioni di # TheBatman e i 20,8 milioni di # Dune”, ha twittato Luiz Fernando.