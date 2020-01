Golden Globe 2020: tutti i presentatori da Brad Pitt a Jennifer Lopez

Mancano pochissime ore all’inizio della cerimonia di consegna dei Golden Globe 2020, uno dei premi più importanti del mondo cinematografico e televisivo. L’edizione di quest’anno vedrà il ritorno di Ricky Gervais alla conduzione, il che promette una serata ‘scoppiettante’. Insieme a lui si alterneranno ovviamente tanti presentatori celebri, che introdurranno i diversi Golden Globe 2020. Vediamo di chi si tratta nell’elenco pubblicato da Variety.

Golden Golbe 2020: la lista completa dei presentatori

A capitanare la lista davvero ricchissima, troviamo tre nomi che sono presenti anche tra le candidature. Stiamo parlando di Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Jennifer Lopez. I primi due sono infatti nominati per il loro lavoro in C’era una volta a Hollywood, rispettivamente come protagonista e non protagonista. La seconda potrebbe ottenere il proprio primo Golden Globe con la sua performance da non protagonista in Hustlers.

Oltre a loro ci saranno tantissimi attori e personalità di ogni tipo, dal mondo della televisione a quello del cinema. Particolarmente interessante è la presenza di Elton John e il suo storico paroliere Bernie Taupin. La loro apparizione sarà sicuramente legata alle varie candidature ottenute da Rocketman, biopic sul musicista. Il film concorre infatti come Miglior Film Musicale o Commedia, Miglior Attore in un Musical o Commedia e Miglior Canzone Originale.

Di seguito trovate la lista completa dei presentatori dei Golden Globe 2020 in ordine alfabetico: Tim Allen, Jennifer Aniston, Ana De Armas, Christian Bale, Antonio Banderas, Jason Bateman, Cate Blanchett, Matt Bomer, Pierce Brosnan, Glenn Close, Daniel Craig, Ted Danson, Leonardo DiCaprio, Ansel Elgort, Chris Evans, Dakota Fanning, Will Ferrell, Lauren Graham, Tiffany Haddish, Kit Harington, Salma Hayek, Scarlett Johansson, Elton John, Nick Jonas, Harvey Keitel, Zoe Kravitz, Jennifer Lopez, Rami Malek, Kate McKinnon, Helen Mirren, Jason Momoa, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, Amy Poehler, DaVine Joy Randolph, Margot Robbie, Paul Rudd, Wesley Snipes, Octavia Spencer, Bernie Taupin, Charlize Theron, Sofia Vergara, Kerry Washington, Naomi Watts, Rachel Weisz e Reese Witherspoon.