Golden Globe 2021 rinviati: ecco la nuova data

I Golden Globe 2021 si terranno il 28 febbraio, circa otto settimane prima della 93a edizione degli Academy Awards. La Hollywood Foreign Press Association ha fatto l’annuncio nella giornata odierna. Settimana scorsa, l”Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha invece annunciato che la trasmissione televisiva della 93a edizione degli Academy Awards ha subito un rinvio due mesi. Gli organizzatori non hanno svelato quali date verranno considerate per permettere a un film e a una serie tv di essere nominata. Questa la nota: “Per adeguarsi alla situazione delle produzioni cinematografiche e televisive a livello internazionale e negli Stati Uniti, riveleremo le nuove linee guida, il periodo della votazione e quando verranno annunciate le nomination nelle prossime settimane”.

I Golden Globe si sono generalmente svolti la prima domenica dell’anno solare. L’edizione di quest’anno si è tenuta il 5 gennaio. L’HFPA ha annunciato sei giorni dopo che Tina Fey e Amy Poehler avrebbero condotto la cerimonia del 2021. L’HFPA non ha rilasciato altri dettagli, ma ha detto che la cerimonia sarà trasmessa in diretta su NBC dal Beverly Hilton di Beverly Hills.

Dieci le nomination per gli Oscar

Riguardo gli Oscar, a partire dal 2021, e per ogni anno, saranno ben dieci le nomination come Miglior Film agli Oscar. L’Academy ha svelato che si impegna mettere in pratica misure per garantire maggiore equità e inclusione tra i candidati. Cosa che sarà possibile avvalendosi della collaborazione della Production Guild of America, con cui l’Academy creerà una task force per sviluppare nuovi standard di inclusione per l’ammissibilità agli Oscar, entro il 31 luglio prossimo. L’annuncio fa seguito alle recenti tensioni scaturite dopo l’uccisione dell’afro-americano George Floyd da parte della polizia bianca di Minneapolis. Nel caso della 93a edizione degli Academy Awards, il ritardo di due mesi è dipeso dal coronavirus (COVID-19). Quest’ultimo ha causato la chiusura delle sale cinematografiche per mesi provocando una sospensione altrettanto prolungata nella produzione dei nuovi film.