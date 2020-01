Golden Globes 2020, l’elenco completo dei vincitori! [IN AGGIORNAMENTO]

Finalmente ci siamo! È giunta la notte in cui saranno consegnati alcuni dei più importanti premi del mondo cinematografico e televisivo. Stiamo parlando dei Golden Globes 2020, i cui vincitori rappresentano il meglio delle serie TV e film dell’anno. Questo almeno secondo la Hollywood Foreign Press Association, l’associazione della stampa estera hollywoodiana, che sceglie tramite una votazione come assegnarli.

Golden Globes 2020, tutti i vincitori!

Il compito di condurre la serata quest’anno è andato al comico inglese Ricky Gervais, che già in passato aveva avuto questo onore. L’attore ha infatti già guidato la cerimonia dei Golden Globes in altre quattro occasioni, nel 2010, nel 2011, nel 2012 e nel 2016. Lo stile acido e duro del comico ha causato qualche controversia in passato e in molti hanno ipotizzato che potesse accadere la stessa cosa anche in questa edizione.

Al di là di questo comunque, al centro della serata ci sono stati i film e le serie TV. Tradizionalmente per questo riconoscimento, i vari prodotti sono divisi tra drammatici e comico/musicali. Ci sono quindi dieci serie TV e dieci film candidati ai riconoscimenti principali per il proprio campo e quattro di questi saranno incoronati come i migliori dell’anno. Una sfida accesissima, con titoli come The Irishman, Joker, Marriage Story, C’era una volta a… Hollywood, Jojo Rabbit e altri ancora pronti a darsi battaglia tra le pellicole, mentre per le serie ci sono titoli come The Morning Show, Killing Eve, Barry, Fleabag, La fantastica signora Maisel e oltre.

Ma basta agli indugi, abbiamo fatto sufficienti premesse. Siete pronti a scoprire quali sono i vincitori dei Golden Golbes 2020? E allora lanciatevi subito qui di seguito, dove troverete tutta la lista dei nominati con i vincitori in neretto.

Golden Globes 2020 vincitori: la lista completa