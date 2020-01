Tina Fey ed Amy Poehler torneranno a condurre la cerimonia dei Golden Globes 2021. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso la stessa Poehler, in occasione di un evento della Television Critics Association. La trasmissione dovrebbe andare in onda ad inizio gennaio. L’Hollywood Reporter sottolinea come la tempistica dell’annuncio è molto significativa visto che per il secondo anno consecutivo la cerimonia degli Oscar 2020 non avrà un conduttore.

Tina Fey e Amy Poehle ai Golden Globes 2021 ma non è la prima volta…

Tina Fey ed Amy Poehler non sono nuove ad esperienze del genere. Hanno condotto la serata dei Golden Globes in tre occasioni, nel 2013, 2014 e 2015. Le due autrici, attrici e produttrici sono amiche di vecchia data, precisamente dal 1993. Hanno successivamente lavorato insieme per diversi anni all’interno di Saturday Night Live mentre nel 2015 hanno condotto insieme l’episodio natalizio dello storico varietà americano.

L’edizione 2020 dei Golden Globes è stata condotta da Ricky Gervais, la quinta volta per lui. Le battute di Ricky Gervais ai Golden Globes 2020, non sono bastate per far decollare gli ascolti del programma, i più bassi degli ultimi otto anni. L’attore comico ha condotto lo show per la quinta volta in carriere. Ricordiamo che la cerimonia di premiazione della 77ª edizione dei premi Golden Globe ha avuto luogo il 5 gennaio 2020 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California, ed è stata trasmessa in diretta dalla rete statunitense NBC.

Le candidature sono state annunciate il 9 dicembre 2019 da Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson. L’annuncio delle candidature ha dato luogo a diverse critiche, tra cui quelle dell’Alliance of Women Film Journalists e della regista Alma Har’el. Il tutto a causa dell’assenza di candidati di sesso femminile nelle categorie per la miglior regia e la miglior sceneggiatura.