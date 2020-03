Golden Globes: cambiano le regole

L’emergenza coronavirus sta costringendo molte manifestazioni a modificare le regole per adeguarsi ai vari cambiamenti causati dal virus. Tra queste c’è la Hollywood Foreign Press Association che ha, temporaneamente, modificato alcuni criteri per essere ammessi ai Golden Globes. I distributori devono fornire agli elettori un link di proiezione o un DVD copia del film in modo che possano vederlo a casa. Fino ad oggi, i membri della stampa estera dell’HFPA erano obbligati a vedere le pellicole candidabili in sala nell’area di Los Angeles, prima della loro uscita o al massimo una settimana dopo la release.

La sospensione potrebbe essere estesa

La nuova norma entrerà in vigore dal 15 marzo al 30 aprile, sebbene l’HFPA prolungherà sicuramente la data, cosa che accadrà se i cinema rimarranno chiusi a causa del prolungarsi della pandemia. Per lo stesso periodo è stato consentito – a titoli la cui uscita a Los Angeles sia compresa tra il 15 marzo e il 30 aprile 2020 – di competere per i premi anche se il loro debutto è avvenuto in formato televisivo. L’organizzazione inoltre ha dato altre informazioni in una nota. “L’HFPA continuerà a valutare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 sul cinema e sulla distribuzione e la mostra televisiva, e potrebbe estendere queste sospensioni delle regole di aggiudicazione del Golden Globe”, si legge. Oltre a: “Potrebbe apportare altre variazioni temporanee a tali regole come ritiene appropriato in futuro”.

La data della cerimonia del 78esimi Golden Globes non è ancora decisa. Ad oggi sappiamo che Tina Fey e Amy Poehler torneranno in qualità di presentatrici. Ricordiamo che hanno già condotto la serata dei Golden Globes in tre occasioni, nel 2013, 2014 e 2015. Le due autrici, attrici e produttrici sono amiche di vecchia data, precisamente dal 1993. Hanno successivamente lavorato insieme per diversi anni all’interno di Saturday Night Live mentre nel 2015 hanno condotto insieme l’episodio natalizio dello storico varietà americano.