Gossip Girl: Jordan Alexander si unisce al reboot della serie HBO Max

La cantante e attrice canadese Jordan Alexander è stata scelta come uno dei protagonisti del reboot di Gossip Girl di HBO Max. L’inizio della produzione della serie di 10 episodi – di Joshua Safran, Josh Schwartz e Fake Empire, Alloy Entertainment, Warner Bros TV e CBS Television Studios di Stephanie Savage – è stato ritardato dalla pandemia di coronavirus in corso. Le riprese dovrebbero iniziare questo autunno quando le condizioni del COVID lo consentiranno. Come la serie originale, la nuova iterazione di dello show, scritta da Safran, è basata sul libro di Cecily von Ziegesar. Otto anni dopo che il sito web originale è diventato oscuro, una nuova generazione di adolescenti delle scuole private di New York viene introdotta alla sorveglianza sociale di Gossip Girl.

Il cast di Gossip Girl

La serie prestige illustrerà come i social media – e il panorama di New York stessa – siano cambiati negli anni successivi. I dettagli sul personaggio di Alexander – una delle ragazze della scuola – non sono stati rilasciati. Smith si unisce ai colleghi protagonisti Emily Alyn Lind, Tavi Gevinson, Whitney Peak, Eli Brown. Oltre a Johnathan Fernandez e Jason Gotay oltre a Thomas Doherty, Adam Chanler-Berat, Savannah Smith e Zion Moreno. Safran è produttore esecutivo con Schwartz and Savage di Fake Empire, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment. Lis Rowinski di Fake Empire è co-produttore esecutivo. Gossip Girl è una serie televisiva statunitense trasmessa dal network The CW dal 2007 al 2012 basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar.

Alexander, una cantautrice, è stata esortata dalla sorella a dedicarsi alla recitazione. È stata rapidamente ingaggiata dal veterano agente canadese Norbert Abrams e in circa sei mesi ha ottenuto un ruolo da protagonista accanto a Juliette Lewis in Sacred Lies: The Singing Bones, la seconda puntata della serie antologica di Facebook Watch. Alexander, che ha pubblicato il suo ultimo singolo, “You”, all’inizio di giugno, è rappresentata da Innovative Artists negli Stati Uniti. Ora Jordan Alexander è attesa in Gossip Girl.