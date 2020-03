Gratis gli episodi di G.I. Joe su Youtube

Sul proprio canale YouTube, l’azienda leader mondiale nella produzione di giocattoli Hasbro ha reso disponibile la serie animata G.I.Joe: A Real American Hero. Sono stati pubblicati i primi tre archi narrativi (The M.A.S.S. Device, The Revenge Of Cobra e The Pyramid Of Darknes). Questi sono stati suddivisi in 5 parti che formano in tutto 15 episodi disponibili in lingua originale.

Basata sulla linea di giocattoli della Hasbro e sulla serie a fumetti di Marvel Comics, G.I. Joe narra le vicende di una squadra d’élite di soldati americani. Questi combattano contro un’organizzazione criminale paramilitare, COBRA. La squadra vede a capo il Comandante Cobra che cerca di dominare il mondo. Per riuscirci utilizza vari metodi: dall’uso di congegni per il teletrasporto al controllo delle emittenti radiotelevisive, per finire con la costruzione di terribili armi fino ad arrivare a super-soldati geneticamente modificati.

Le sinossi degli episodi

Queste le sinossi degli episodi pubblicati.

G.I.Joe: I veri eroi americani Questa mini-serie, divisa in cinque parti, nasce come episodio pilota della serie animata. È andata in onda con il titolo The MASS Device. All’inizio della serie, Destro e il Comandante Cobra usano una macchina sperimentale nota come dispositivo MASS, con la capacità di trasportare la materia in qualsiasi posto nell’intero globo terrestre, utilizzando un potente satellite per trasmettere il raggio di teletrasporto. I G.I. Joe cercano di fermare i Cobra con un loro dispositivo MASS.

G.I. Joe: La vendetta del Cobra I Cobra creano una nuova arma chiamata Weather Dominator, in grado di manipolare le tempeste. All’inizio della seconda mini-serie, rubano inoltre il nucleo che potenzia il nuovo cannone laser dei Joe che le darebbe un potere illimitato. Danneggiato in battaglia, il dispositivo si rompe in tre parti, che si disperdono in tutto il mondo. I G.I. Joe devono recuperare i pezzi prima dei Cobra.

G.I. Joe: La piramide dell’oscurità. Nella terza mini-serie, la storia si concentra sui tentativi dei Cobra di costruire una nuova arma, la piramide dell’oscurità, che neutralizza l’alimentazione elettrica nell’emisfero settentrionale della Terra. Quattro giganteschi cubi di controllo devono essere collocati in posizioni strategiche in tutto il mondo. L’obbiettivo dei G.I. Joe sarà distruggere la piramide e trovare la sede segreta dei Cobra.