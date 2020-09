Il nuovo sindaco di Quahog? È Sam Elliott

Il mondo dei Griffin è pieno di personaggi bizzarri. Parliamo dopotutto di una serie che vede tra i suoi protagonisti un neonato e un cane parlante. La città di Quahog in cui è ambientata è ricca di figure curiose e il suo primo cittadino non fa eccezione. Il paese dei Griffin era infatti guidato nelle prime stagioni da Adam West, ma prossimamente ci sarà un nuovo Sindaco. A interpretarlo sarà il celebre attore Sam Elliott.

Dopo Adam West, i Griffin accolgono Sam Elliott (o quasi…)

Come detto, per lungo tempo il sindaco della cittadina è stato Adam West, doppiato proprio dall’ex-Batman. Una versione decisamente curiosa, che dava origine a tante gag differenti. Dopo la scomparsa dell’attore, avvenuta nel 2017, però questo non era più possibile. E ora è stato finalmente rivelato chi sarà a sostituire West nei panni del primo cittadino di Quahog.

Inizialmente il piano prevedeva la partecipazione di Sam Elliott nei panni di sé stesso, in maniera identica a quanto avveniva per il suo predecessore. Tuttavia, questa idea non convinceva l’attore, per cui si è deciso di andare in una direzione leggermente diversa.

Il nuovo primo cittadino, come rivelato da Entertainment Weekly, sarà un parente di Adam West, molto somigliante nell’aspetto a Sam Elliott. Come si chiamerà? Wild Wild West, con “Wild” come primo e secondo nome. Una premessa che è tutta un programma e che incuriosisce in vista del suo debutto previsto per un episodio di novembre.

Il produttore Rich Appel ha commentato così la decisione:

“Chi può essere originale, imprevedibile e comicamente divertente e fresco quanto Adam? Sam ha una voce che non solo lo rende una stella del cinema ma è fatta per la radio, motivo per cui diventò subito la nostra prima scelta“.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il nuovo sindaco West alle prese con I Griffin?