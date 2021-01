Grimms Manga Tales: le fiabe classiche come non le avete mai lette

Fiabe classiche rilette in stile manga: ecco la nuova opera dell’autrice Kei Ishiyama, Grimms Manga Tales. In questa opera da due volumi arrivano classici come la Bella Addormentata e Raperonzolo riletti in chiave moderna, con i personaggi che assumo nuove inedite dimensioni. E le morali che non sono così semplici come potreste aspettarvi: non sempre queste storie finiscono con “… e vissero per sempre felici e contenti“.

Grimms Manga Tales, fiabe con tutto un altro stile

Un mix fra classico e innovativo. Nella nuova opera di Kei Ishiyama potete trovare tutti gli elementi più riconoscibili delle fiabe dei fratelli Grimm. Ma riletti in un modo inedito e originale. Per esempio, Raperonzolo ha la classica chioma ma è un ragazzo. Un cambiamento non solo estetico, perché questo cambio di genere permette di costruire un classico da capo, con diversi angoli narrativi da seguire.

Inoltre nel rimpasto culturale di Grimms Manga Tales trova molto spazio la mitologia giapponese, con riferimenti e allusioni che fanno risuonare la mitologia fiabesca europea dei fratelli Grimm. Questi volumi hanno una storia che prende per la gola e costringe a leggere subito come le fiabe che avete sentito un milione di volte tornano a essere nuove e attuali.

Il piano dell’opera

La duologia arriva in due momenti separati ma sempre entro il 2021: il primo volume esce a luglio, mentre il secondo a ottobre. Inoltre, da luglio potete acquistare anche il cofanetto deluxe con entrambi i volumi e una storia aggiuntiva speciale su La Bella Addormentata, realizzata da M. Kujiradou, autrice di Princess Ai (character disegn di Ai Azawa).

Potete preordinare il cofanetto già da ora sul sito ufficiale di Maga Senpai senza spese di spedizione. Sono disponibili solo 100 copie e se usate il codice GRIMMSBONUSPOSTER potete ottenere il poster ufficiale di Grimms Manga Tales. Poi potete continuare a vivere felici e contenti, magari leggendo una delle nostre notizie sul mondo dei fumetti e dei manga.