Grindr lancia la sua prima serie TV

La popolare app di “appuntamenti” LGBTQ Grindr sta per fare il suo ingresso nel mondo dei contenuti originali con Bridesman che inizierà la produzione questo mese e andrà in onda nell’autunno 2021. Creata da John Onieal, Bridesman è una serie comica che segue un testimone di matrimonio che cerca di sabotae la cerimonia del suo migliore amico. Ogni episodio durerà dai 6 ai 10 minuti e sarà disponibile su YouTube come app Grindr.

Il cast di Grindr

Diretto da Julian Buchan, lo spettacolo vedrà la partecipazione dei comici Jimmy Fowlie (The Other Two, 2 Broke Girls), Sydnee Washington (Up Next Showcase di Comedy Central). Oltre a Shannon Devido (Difficult People, The Nightly Show with Larry Wilmore). La serie includerà le apparizioni di Liva Pierce, Calvin Seabrooks, Benito Skinner e Kim Petras.

La serie è co-scritta da Frank Spiro e prodotta da Katie White (Best Summer Ever, Still Wylde) e Jeremy Truong (Cicada, Dirty). Bridesman è l’ultimo di una serie di progetti che esplorano nuovi modi per celebrare i talenti queer e mantenere connessi gli utenti di Grindr. La notizia di Bridesman segue Pride Perseveres, un festival di contenuti in-app di 30 giorni lanciato a giugno 2020.

L’amministratore di Grindr, Alex Black, ha dichiarato: “Bridesman è fatto su misura per la community di Grindr: è intelligente, è queer, è sfacciato e presenta commenti taglienti sugli appuntamenti gay, sugli standard etero della società e su Grindr stesso”. Inoltre: “Siamo orgogliosi di dare possibilità a talenti queer di continuare a lavorare per trovare ancora più connessioni tra Grindr e i suoi utenti”. Il regista Julian Buchan ha aggiunto: “Bridesman viaggia tra i generi, è molto scemo, molto intelligente, una commedia quasi illuminante”. Per poi concludere: “Sono davvero orgoglioso di portarla in scena con un cast e una troupe tanto diversa quanto divertente”.