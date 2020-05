I fan di Rocky potranno guardare il film originale insieme a Sylvester Stallone. La proiezione si svolgerà su Facebook e farà parte di una nuova serie di proiezioni lanciata da CAA. Oggi toccherà a Rocky mentre giovedì 28 maggio sarà il turno de Il mio grosso grasso matrimonio greco con la star Nia Vardalos. Le proiezioni si terranno in diretta sulla pagina Facebook di MGM e andranno a beneficio di numerosi enti di beneficenza che forniscono assistenza a coloro che ne hanno bisogno in questo momento. La proiezione Rocky inizierà alle 16:00.

L’iniziativa è stata chiamata Screening Room With The Stars

“Offrendo l’esperienza comunitaria di guardare un film, supportando le direttive di sicurezza, la principale agenzia di intrattenimento e sport Creative Artists Agency (CAA) ha annunciato il lancio di “Screening Room With The Stars“, si legge sulla fonte. “La serie settimanale presenta un live streaming di un film di successo di Hollywood con ospite il protagonista del film, esclusivamente su Facebook. Ogni film sarà presentato in anteprima sulla sua pagina Facebook ufficiale ogni giovedì alle 16:00”.

E ancora: “La serie prende il via questo giovedì 21 maggio, con il premio Oscar Rocky, ospitato dallo sceneggiatore e protagonista del film, l’attore nominato agli Oscar Sylvester Stallone. I fan avranno l’opportunità di interagire con Stallone in diretta su Facebook per tutta la durata della proiezione”. Per sintonizzarsi, i fan devono andare sulla pagina Facebook di MGM Studios. L’iniziativa nasce a scopo benefico verso delle organizzazioni che aiutano le comunità colpite da COVID-19, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità, #FirstRespondersFirst, DonorsChoose e America’s Food Fund. I partecipanti alla proiezione avranno l’opportunità di contribuire direttamente a queste organizzazioni utilizzando i collegamenti nel live streaming. Queste proiezioni hanno avuto un enorme successo da quando sono iniziate. Tutto il mondo ora può assistere ad uno dei classici di tutti i tempi insieme a una stella come Stallone.