Marvel Comics ha pubblicato online il trailer di lancio della nuova serie sui Guardiani della Galassia.

La scrittura è stata affidata a Al Ewing e illustrata da Juann Cabal. In questa nuova serie troveremo Rocket Raccoon, Nova, Marvel Boy, Phyla-Vell e Dragoluna. Queste alcune dichiarazioni dello sceneggiatore Ewing. Inizia presentando ciò che ci attende: “La guerra è in arrivo. Ho inserito diversi accenni nell’annual dei Guardiani della Galassia sullo status della Galassia, che è rimasta unita soltanto grazie alla Nova Corps”.

Una nuova battaglia attende i Guardiani della Galassia

Nuovi pericoli si stagliano all’orizzonte in i Guardiani della Galassia: “Richard Rider affronterà quindi il collasso galattico, che creerà nuove minacce e nuovi nemici a partire dagli Dei dell’Olimpo”. Ci sarà bisogno di tutti: “Il cui ciclo di morte/rinascita è stato alterato e che si proclamano messaggeri di una guerra imminente. Nova non può fermare tutto questo da solo”. Il trailer ci fornisce alcuni commenti sul primo numero di Ewing insieme a quelli dell’editor Marvel CB Cebulski e dell’editor Darren Shan. Nella serie, Star-Lord guida Rocket Raccoon, Nova, Marvel Boy, Phyla-Vell e Moondragon in missione per riportare l’ordine tra le stelle. Ma quello che non sa è che all’orizzonte c’è quasi sicuramente una guerra.

Questa la descrizione della trama pubblicata dalla Marvel. “Nel primo numero della pubblicazione, la pace cosmica è sospesa su un filo molto sottile, mentre i principali interi galattici si danno battaglia”. Una nuova avventura attende i nostri eroi: “Tra il caos generale, gli dei dell’olimpo sono tornati, presagi di una nuova era di guerra, rinati per lasciare il segno sulle stelle stesse!” La squadra è pronta a reagire: “Nella serie Star-Lord guida Rocket Raccoon, Nova, Marvel Boy, Phyla-Vell e Moondragon in missione per riportare l’ordine nel cosmo”. La battaglia è inevitabile: “Ma quello che non sa è che all’orizzonte c’è un inevitabile conflitto”.