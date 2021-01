I Guardiani della Galassia arrivano sul set di Thor: Love and Thunder

Thor: Love & Thunder porterà alcune grandi star Marvel a Sydney, in Australia, dove è in corso la produzione del sequel di Thor: Ragnarok di Taika Watiti. Le star di Guardiani della Galassia Chris Pratt, Dave Bautista e Karen Gillan sono state tutte avvistate in arrivo nel Regno Unito dal Daily Mail. Pare siano arrivati venerdì a Sydney con un jet privato. Tutte e tre le stelle dovranno ora iniziare una quarantena obbligatoria di 14 giorni all’interno del loro hotel, come parte dei protocolli di prevenzione COVID-19.

Secondo Tessa Thompson potrebbero esserci anche altri personaggi

Chris Pratt ha recentemente confermato il suo casting per Thor: Love & Thunder, mentre per Gillan si parla più di un cameo. I Guardiani non saranno gli unici grandi nomi e personaggi Marvel coinvolti in Thor: Love & Thunder: a parte Jane Foster di Natalie Portman troveremo anche Jaimie Alexander tornerà come Lady Sif. Tornerà anche Valkyrie di Tessa Thompson; mentre la star di Dark Knight Trilogy Christian Bale è stato confermato come cattivo Gor The God-Butcher. Tessa Thompson ha recentemente annunciato che potremmo vedere anche altri personaggi Marvel fare un’apparizione in Thor 4.

Sembra che anche Mantis (Pom Klementieff) si unirà al cast di Thor: Love and Thunder. È noto da quasi un anno che almeno alcuni dei Guardiani della Galassia appariranno nel film di Taika Waititi, e ora gli attori del franchise hanno confermato il loro coinvolgimento nella produzione. Sebbene Klementieff non abbia confermato apertamente il suo come ha fatto Chris Pratt all’inizio di questo mese, ha pubblicato un’immagine geotaggata sul suo account Instagram, notificando ai suoi follower che è a Sydney, in Australia. Inoltre, lo stesso Waititi ha commentato la foto, scrivendo che avrebbe dovuto “sbrigarsi”, diretto all’attrice che interpreta Mantis.