Guardiani della Galassia Vol. 3: svelato l’inizio delle riprese?

Online è stato pubblicato un potenziale aggiornamento sulla data di inizio riprese di Guardiani della Galassia vol.3 e Black Panther 2. Stando ad un nuovo aggiornamento di ProductionList.com, i Marvel Studios hanno intenzione di puntare ai primi mesi del 2021 per i due film. Il portale spiega che le riprese di Black Panther 2 di Ryan Coogler sono state fissate a marzo 2021 in Australia mentre le riprese del terzo capitolo sui Guardiani della Galassia cominceranno a febbraio del prossimo anno ad Atlanta. Per il film di James Gunn non è stata ancora fissata una data di uscita ufficiale. Si può ipotizzare ad oggi un’uscita per ottobre del 2022 oppure nel corso del 2023.

Le breve sinossi di Guardiani della Galassia Vol.3

Il portale, infine, spiega che i piani possono sempre cambiare vista la continua evoluzione del coronavirus. Di queste due pellicole ci sono due brevi sinossi generiche allegate a ciascun titolo. “Altre avventure con T’Challa, il re di Wakanda, noto anche come Pantera Nera” si legge per Black Panther 2, e “Altre avventure con Peter Quill a.k.a. Star-Lord, Gamora, Groot e Drax Il Distruttore” riguardo i Guardiani della Galassia Vol.3.

Il regista e sceneggiatore James Gunn, parlando ai fan tramite storie sul social network Instagram nel mese di marzo, ha confermato il ritorno in Guardiani della Galassia Vol. 3 del personaggio di Kraglin. L’ultima volta che i fan del Marvel Cinematic Universe hanno visto l’ex braccio destro di Yondu (Michael Rooker) è stato in Guardiani della Galassia Vol. 2. Kraglin è apparso anche nel primo capitolo e in Avengers: Endgame, interpretato da Sean Gunn. Il personaggio, creato da Stan Lee, Don Heck ed Ernie Hart, è apparso in Tales to Astonish #46 (agosto 1963). Lo showvedrà la presenza di una nuova versione di Groot. L’alieno dalla forma di albero doppiato da Vin Diesel sarà ovviamente presente nel nuovo film, ma avrà un look ancora differente da quello del passato.

AGGIORNAMENTO: Come riportato da ComicBook.com, pare che la notizia sia in dubbio. Già in passato era circolata la possibilità che le riprese per il terzo film dei Guardiani della Galassia sarebbero iniziate nei primi mesi del 2021 e James Gunn stesso l’aveva smentita su Twitter.

Whoever was telling you we were starting to film then was incorrect. I have a whole movie to finish here and I won’t be done by then. But hi!! — James Gunn (@JamesGunn) February 29, 2020

Resta da capire se negli ultimi mesi, tra le tante rivoluzioni che hanno toccato il MCU e il mondo del cinema in generale, sia cambiato qualcosa nei piani. Per ora quindi si torna a una situazione di incertezza per la nuova avventura di Star-Lord e soci, ma vi aggiorneremo tempestivamente in caso di novità.