Mobile Suit Gundam 00 è disponibile gratis su YouTube

Mobile Suit Gundam 00 è ora disponibile gratuitamente in streaming, direttamente su YouTube. Lo ha rilasciato il canale ufficiale del franchise, che spesso pubblica alcuni degli show per un periodo limitato. In questo modo tantissimi appassionati possono scoprire nuovi aspetti del franchise, con l’opportunità di seguirli in lingua originale. Una possibilità che non sempre è disponibile e che raramente è così comoda come su YouTube.

Mobile Suit Gundam 00 in streaming gratuito su YouTube

Attualmente sul canale ufficiale di Mobile Suit Gundam è disponibile l’intera serie sopracitata. Tutti i cinquanta episodi dell’anime, suddivisi in due stagioni, sono pronti per essere guardati dagli appassionati. Come accennavamo sopra, lo show è pubblicato in lingua giapponese, ma sono disponibili anche versioni alternative con sottotitoli in inglese (e non solo).

Non si tratta inoltre dell’unico anime di Gundam disponibile gratuitamente sul canale. Ci sono infatti diversi titoli che gli appassionati possono scoprire (o riscoprire) direttamente dalla piattaforma. Bisogna però fare attenzione: i vari show si alternano sul canale, per cui non è detto che resteranno ancora disponibili a lungo. Se siete incuriositi da questo mondo, è il caso di correre subito a vederlo, prima di un’eventuale rimozione.

Mobile Suit Gundam 00, attualmente disponibile gratis in streaming, è un anime trasmesso tra il 2007 e il 2009. Si tratta dell’undicesimo show ambientato nell’universo del noto franchise dedicato ai mecha.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire questa serie TV? Approfitterete della sua presenza su YouTube per tuffarvi nel binge watch?