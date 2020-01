Gwyneth Paltrow: la recitazione non è più la sua priorità

In una recente intervista in occasione della première della serie televisiva The Goop Lab, Gwyneth Paltrow ha tornato a parlare del suo ritiro. L’attrice, infatti, ha rivelato di non volere più portare avanti la sua carriera recitativa, quantomeno non come faceva un tempo. Ad occuparla, al momento, la tanto controversa Goop, fondata nel 2008.

A Bazaar, tanto tempo fa, l’attrice aveva confessato: “Recitando è quasi come se mi fossi esaurita. Facevo dai tre ai cinque film ogni anno. Ero arrivata a non sopportare più nemmeno le piccole cose del mestiere.”

Aveva continuato: “L’ultimo film al quale ho preso parte è stato Proof, l’adattamento di uno spettacolo teatrale che ho fatto a Londra. Ero incinta e non ne potevo più. Non riuscivo andare avanti così. Avevo le nausee mattutine, mi sentivo morire, e dovevo recitare monologhi da cinque pagine l’uno. Capii che mi sarei presa un bel po’ di tempo libero. E da allora non ho più recitato.”

Tuttavia, bisogna anche ammettere che dall’uscita nelle sale cinematografiche di Proof (regia di John Madden) sono passati quindici anni. E da allora abbiamo visto l’attrice in tantissimi altri ruoli. Oltre ad aver impersonato Pepper nel Marvel Cinematic Universe, Paltrow ha preso parte anche a Mortdecai, Contagion e a Country Strong, pellicola nella quale ha impersonato la protagonista Kelly Canter.

Soltanto lo scorso anno, l’attrice aveva rivelato che non si sarebbe ritirata dalla recitazione in senso stretto, ma che semplicemente le sue attività principali sarebbero state altre. Non ci resta che attendere e vedere che cosa ci riserva il futuro. Ricordiamo che The Goop Lab, una nuova miniserie televisiva con Gwyneth Paltrow, debutterà su Netflix il 24 gennaio.

Nel caso ve lo foste perso, ecco il trailer:

Paltrow, classe 1972, ha debuttato a Hollywood nei primi anni novanta. La sua ascesa tra le star più celebri e apprezzate è stata veloce: nel 1999 ha infatti vinto l’Oscar alla Miglior attrice protagonista per l’interpretazione in Shakespeare In Love.