Haikyuu!!: arriva il trailer per la nuova stagione dell’anime

L’account Twitter ufficiale di Haikyuu!! ha rivelato che la seconda metà di Haikyu!! To The Top, la quarta stagione di Haikyuu!! anime, debutterà nel blocco di programmazione “Animeism” su MBS, TBS e BS-TBS il 3 ottobre alle 02:25. L’account ha anche rivelato che SUPER BEAVER eseguirà la sigla di apertura “Toppakō” (Breach) e SPYAIR eseguirà la sigla finale “One Day”. L’account Twitter è inoltre collegato due nuovi video promozionali. Il primo video sotto mostra l’anteprima del tema di apertura, mentre il secondo video mostra l’anteprima del tema di chiusura. La seconda metà, composta dagli episodi da 14 a 25, era inizialmente prevista per la prima volta a luglio, ma è stata ritardata a causa della nuova pandemia di malattia da coronavirus (COVID-19).

L’anime ha debuttato nella prima metà di gennaio, dal 10, e l’episodio 13 è andato in onda il 3 aprile. Crunchyroll ha trasmesso in streaming la prima metà dell’anime mentre andava in onda in Giappone. Il primo adattamento anime televisivo di IG del manga di pallavolo di Haruichi Furudate è stato presentato in anteprima nell’aprile 2014. La seconda stagione dell’anime è stata presentata per la prima volta nell’ottobre 2015 e la terza stagione nell’ottobre 2016. Crunchyroll ha trasmesso in streaming tutte e tre le stagioni mentre andavano in onda in Giappone, e Sentai Filmworks ha concesso in licenza tutte e tre le stagioni.

Sentai Filmworks ha pubblicato la prima stagione dell’anime su DVD e Blu-ray Disc nel 2015, poi di nuovo a novembre 2017 con un doppiaggio inglese. La società ha rilasciato la seconda stagione in home video nel gennaio 2018. Crunchyroll ha anche iniziato a trasmettere in streaming Haikyuu!! Il film: Talent and Sense e Haikyu !! The Movie: Battle of Concepts compilation film nel dicembre 2018. Entrambi i film sono usciti in Giappone nel settembre 2017. Haruichi Furudate ha lanciato il manga originale nel 2011 e ha concluso la serie il 20 luglio. Viz Media sta pubblicando il manga in digitale e in stampa.