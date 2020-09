Halle Berry sapeva dei problemi di Catwoman: “La storia non era giusta”

Halle Berry è tornata a parlare di Catwoman del 2004, ammettendo di aver intuito sin da subito che la pellicola presentasse evidenti problematiche. “La storia non sembrava del tutto giusta”, ha detto recentemente Berry a Variety. “Ricordo di aver espresso la mia opinione: ‘Perché Catwoman non può salvare il mondo come fanno Batman e Superman? Perché sta solo salvando le donne da una crema per il viso che gli spacca la faccia?'” ha aggiunto. Tuttavia: “ero solo l’attrice a noleggio. Non ero il regista. Ho avuto ben poca voce in capitolo”.

Catwoman del 2004 si è rivelato un grande flop

Nel film del 2004, Catwoman di Halle Berry ha affrontato il malvagio capo di un marchio di cosmetici interpretato da Sharon Stone. Il film si è rivelato un flop al botteghino e ha vinto i Golden Raspberry Awards – ovvero i Razzies – quell’anno. Il ruolo di Selina Kyle/Catwoman è stato anche interpretato nel film da Michelle Pfeiffer (Batman Returns del 1992) e Anne Hathaway (The Dark Knight Rises del 2012). Zoë Kravitz sarà la prossima attrice ad entrare nel ruolo in The Batman del 2021. Quando Kravitz è stata lanciata nel 2019, Berry le ha scritto su Twitter, dicendo: “Continua a brillare Queen e benvenuta in famiglia!”

Diretto da Matt Reeves, The Batman è interpretato anche da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, Paul Dano nei panni di Edward Nashton/The Riddler. Oltre a Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot/The Penguin e Jeffrey Wright nei panni di James Gordon. L’uscita è prevista per il 21 ottobre 2021. Come tante produzioni cinematografiche, The Batman ha dovuto interrompere le riprese all’inizio di quest’anno a causa dell’attuale emergenza da COVID-19 che stiamo vivendo. Dopo circa cinque mesi e mezzo, il regista Matt Reeves, il cast e la troupe sono finalmente tornati sul set all’inizio di questa settimana nel Regno Unito: la produzione però è stata nuovamente interrotta dopo pochi giorni.