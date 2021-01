Halloween Kills, Michael Myers tra le fiamme nella nuova foto...

L’attesa per Halloween Kills, il nuovo film del franchise e sequel diretto di Halloween del 2018, continua. Intanto Empire stuzzica la curiosità dei fan pubblicando una nuova immagine dello show che sarà diretto da David Gordon Green. La foto mostra il killer di Halloween, Michael Myers, intento ad uscire dalla casa in fiamme di Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Questa dovrebbe essere una delle scene iniziali del film che dovrebbe ripartire dalla fine del primo capitolo. Precisamente quando Laurie chiude Myers in trappola e dà fuoco alla casa sperando di uccidere il killer, naturalmente senza successo.

Il film è diretto da David Gordon Green

David Gordon Green ha spiegato cosa ci aspetta in Halloween Kills. Queste le sue parole: “Questo film parla della paura di gruppo, la paranoia e la disinformazione. In realtà si tratta di un popcorn movie di genere, e non voleva avere alcun messaggio di sorta, ma è strano come le cose si siano allineate. Non potrebbe uscire in un momento storico più interessante di questo”. L’uscita di Halloween Kills, al momento, è prevista per il 15 Ottobre 2021. Il terzo capitolo, quello conclusivo della saga (Halloween Ends) è previstoil 14 Ottobre 2022.

Entrambi i film della saga sono diretti da David Gordon Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems. Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson.

Jamie Lee Curtis, di recente, ha espresso il seguente pensiero su Halloween Kills: “Ciò che vediamo attorno al paese sono queste voci piene di rabbia, con persone che si uniscono per contrastare gli eventi che accadono”. Ma: “Il film si concentra sulla folla, ed è una cosa interessante perché fa vedere cosa accade quando un trauma coinvolge un’intera comunità”. Un riferimento anche al presente: “Si tratta di ciò che stiamo vedendo accadere con Black Lives Matter. Nel film vediamo i protagonisti muoversi in mezzo ad una folla piena di rabbia, questa è una cosa veramente intensa. Posso dire che è un capolavoro”.