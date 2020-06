Halloween Kills: tornerà un altro personaggio iconico?

Altro colpo di scena per i fan della saga: nel nuovo film potrebbe esserci un incredibile ritorno, ma in che modalità?

Molti fan del franchise di Halloween Kills sono entusiasti per l’uscita dello show soprattutto considerando tutti i membri del cast e i personaggi che torneranno nel film. A quanto pare, tuttavia, una nuova indiscrezione suggerisce che i fan possono aspettarsi che anche il Dr. Samuel Loomis – interpretato da Donald Pleasence nell’originale Halloween del 1978 – faccia la sua apparizione in Halloween Kills. L’indiscrezione, che proviene da Dark Universe, non specifica dove esattamente il Dr. Loomis può inserirsi nella storia dello show, ma considerando che il film sembra avere scene di flashback ambientate nel periodo dell’originale del 1978, il dottor Loomis potrebbe apparire in una di queste.

Halloween Kills uscirà nei cinema il 16 ottobre 2020

Sorge però un piccolo problema visto che l’attore Donald Pleasence è morto da tempo. Il film potrebbe utilizzare il CGI o un possibile sosia per farlo apparire. Ricordiamo che Halloween Kills è stato diretto da David Gordon Green, che ha anche diretto il film del 2018. Ha scritto la sceneggiatura insieme a Danny McBride e Scott Teems. Il film è interpretato da Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Charles Cyphers. Oltre a Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Nancy Stephens, Jibrail Nantambu e Robert Longstreet. James Jude Courtney e Nick Castle tornano entrambi come Michael Myers. Halloween Kills è attualmente in programma per uscire nei cinema entro la fine dell’anno, il 16 ottobre 2020.

Ad inizio anno il produttore di Blumhouse, Jason Blum, ha voluto rassicurare i fan della saga horror Halloween. La preoccupazione è nata di fronte all’annuncio di due sequel realizzati uno dopo l’altro. I titoli scelti per gli show sono Halloween Kills e Halloween Ends. Blum ha preso come riferimento la trilogia de Il Signore degli Anelli, spiegando inoltre la direzione decisa per la storia. Queste le sue parole: “Mi sono preoccupato anch’io, fin quando non l’ho visto. E David Gordon Green si è preoccupato per questo”. Così ha rassicurato: “Ricordate Il signore degli anelli? Quella sensazione di non avere la storia completa? Ok, in questo caso non è affatto così”.