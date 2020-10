Halloween Kills: arriva un nuovo teaser per il prossimo sequel...

Halloween Kills sarebbe già dovuto arrivare nelle sale prima dello scoppia della pandemia di Coronavirus. Con l’ultimo rinvio, manca invece un altro anno prima che il film esca nei cinema. Blumhouse Productions ha intanto pubblicato un nuovo teaser per il prossimo sequel, svelato durante il primo BlumFest di Blumhouse, un evento virtuale che evidenzia molti dei progetti tanto attesi del film che uscirà il 15 ottobre 2021.

Halloween Kills riprenderà da dove si è interrotto l’ultimo film

Il nuovo film vede il ritorno del regista David Gordon Green, che ha diretto Halloween 2018. Dato che il franchise ha visto una serie di sequel nel corso dei decenni, molti dei quali contraddicono gli eventi dei suoi predecessori, il film del 2018 sperava di snellire la narrativa generale. Oltre ad essere un seguito diretto del film originale del 1978, ignorando gli eventi precedenti. Quel sequel ha visto Jamie Lee Curtis tornare nel franchise per il suo quinto capitolo, che ha anche arruolato il regista originale John Carpenter come produttore e compositore. Nel film anche un cameo di Nick Castle, che ha interpretato la maggior parte dello show mascherato. Proprio come Halloween II del 1981 è ripreso quasi immediatamente dopo gli eventi dell’originale, Halloween Kills riprende esattamente da dove si era interrotto l’ultimo film.

Della trama, Green aveva già anticipato come, invece di concentrarsi su un gioco del gatto e del topo tra Myers e le sue vittime, il film in uscita espande il terrore per vedere l’impatto dell’assassino sull’intera comunità all’indomani del caos. “Se il primo film raccontava in qualche modo l’origine di Myers e ci aiutava a capire dove era stata Laurie in tutti quegli anni, la seconda parte parla dello sdegno di Haddonfield“, ha detto Green a Total Film.

“’Mob Rules’ era il nostro titolo provvisorio per il film. Si tratta di una comunità unita dall’indignazione e divisa su come affrontare il male”. Insieme a Green per il suo nuovo film ci sono ancora una volta Curtis e Carpenter, così come i protagonisti Judy Greer e Andi Matichak che tornano, oltre a un numero di stelle del film originale del 1978. Halloween Kills uscirà nei cinema il 15 ottobre 2021 e Halloween Ends arriverà il 14 ottobre 2022.