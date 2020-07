Halloween Kills ha finalmente un teaser trailer, ma insieme a queste prime immagini (che potete vedere qui sotto) è arrivata anche una brutta notizia per gli appassionati. Il nuovo film che proseguirà la storia di Michael Myers ha infatti subito un rinvio della data di uscita. La pellicola farà il proprio debutto quasi esattamente un anno dopo, quanto previsto in origine, il 15 ottobre del 2021.

Halloween Kills, il teaser trailer suggerisce qualcosa sulla trama…

Dal video, per quanto breve, si possono trovare delle informazioni interessanti su ciò che accadrà nel sequel. Il film del 2018 infatti si chiudeva con la sconfitta definitiva di Michael Myers, rimasto intrappolato nella casa di Laurie Strode, costruita proprio per eliminare il serial killer in caso di un suo ritorno. L’edificio prende fuoco e sembra che sia finita per l’assassino, ma ci sono alcuni indizi che suggeriscono possa essersi salvato.

Questo breve teaser (che si apre con l’iconica immagine di una zucca intagliata) fa intuire cosa sia accaduto. Vediamo infatti le protagoniste del film precedente fuggire dal luogo, ancora sofferenti per gli eventi. Al loro fianco tuttavia passano i vigili del fuoco, con Laurie che grida: “Lasciatelo bruciare“. Potrebbe essere quindi che i soccorsi giungano in tempo per salvare la vita a Michael Myers, che così tornerebbe a uccidere.

Nel 2018 David Gordon Green ha riportato al cinema il mito di questo personaggio, dopo anni di tentativi. La pellicola non segue nessuno dei sequel e reboot usciti negli anni. Si tratta infatti di un seguito diretto del primo Halloween, con l’obiettivo di rilanciare il franchise. Il successo mondiale con oltre 250 milioni di dollari di incasso ha aperto la porta ad altri due titoli della saga.

Halloween Kills, diretto nuovamente da David Gordon Green, arriverà nelle sale il 15 ottobre 2021 come dicevamo. Voi lo state già aspettando? Cosa vorreste vedere in questo seguito?