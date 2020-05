Il musical dei record Hamilton arriva in anticipo su Disney+...

Qualche settimana fa è arrivato l’annuncio del futuro debutto di una versione registrata di Hamilton. Disney aveva infatti ottenuto i diritti per distribuire nelle sale cinematografiche questo show, uno dei più grandi successi recenti di Broadway. Ebbene, ora per tutti gli appassionati del genere arriva una grossa sorpresa. Hamilton infatti debutterà fra poche settimane direttamente su Disney+.

Disney+ è pronta ad accogliere Hamilton

L’annuncio arriva direttamente da The Walt Disney Company e dal team della produzione originale Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller e Thomas Kail. Sono loro a rivelare al mondo che dal prossimo 3 luglio sarà possibile vedere su Disney+ Hamilton, in una speciale versione registrata. La promessa è di un film che cambi le regole delle riprese dal vivo. Gli spettatori potranno assistere alla performance in maniera unica e intima.

Bob Iger, Executive Chairman di The Walt Disney Company, ha così commentato la notizia:

“Nessun altro lavoro artistico nell’ultimo decennio ha avuto l’impatto culturale di Hamilton, una storia stimolante e accattivante raccontata ed eseguita in modo fortemente creativo. Alla luce delle straordinarie sfide che il nostro mondo sta affrontando, questa storia sulla leadership, la tenacia, la speranza, l’amore e il potere delle persone di unirsi contro le avversità è di grande impatto.

Siamo entusiasti di portare questo show su Disney+ alla vigilia del Giorno dell’Indipendenza e dobbiamo ringraziare il geniale Lin-Manuel Miranda e il team di Hamilton per averci permesso di farlo un anno prima di quanto previsto“.

A questo si è aggiunto proprio Lin-Manuel Miranda, che ha dichiarato:

“Sono così orgoglioso di come Tommy Kail sia riuscito a portare sullo schermo Hamilton. Ha riservato a tutti coloro che guardano questo film un biglietto in prima fila. ono molto grato a Disney e Disney+ per aver re-immaginato e anticipato l’uscita al weekend del 4 luglio di quest’anno, alla luce di questa situazione in cui il mondo è sottosopra. Sono davvero grato a tutti i fan che l’hanno chiesto a gran voce e sono molto felice che sia stato possibile farlo. Sono davvero orgoglioso di questo show e non vedo l’ora che tutti possano vederlo“.

E voi, siete pronti a scoprire Hamilton, direttamente su Disney+?