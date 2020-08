Hannibal: cosa blocca l’arrivo di una nuova stagione?

Sebbene la serie televisiva Hannibal sia andata in onda per anni, continua ad avere successo conquistando nuovi spettatori sui servizi di streaming. La serie è sbarcata su Netflix all’inizio di quest’anno e rapidamente è entrata nella Top 10 ufficiale della piattaforma. Quando è stato annunciato che lo show stava per giungere alla fine, l’interesse dei fan sulla quarta stagione è cresciuto tantissimo. In una nuova intervista, il creatore della serie Bryan Fuller ha svelato che cosa ci vorrebbe per procedere con la nuova stagione.

Bryan Fuller spiega cosa blocca la quarta stagione

“Martha De Laurentiis controlla i diritti del personaggio di Hannibal”, ha detto Fuller a Collider. “[Gaumont International Television], che ha prodotto la serie di Hannibal su cui abbiamo lavorato, ha i diritti su quei personaggi e quelle situazioni”. Di conseguenza: “se vogliamo continuare a raccontare le storie che stavamo raccontando, Gaumont deve essere coinvolto, Martha De Laurentiis deve essere coinvolta”. Infine: “Ovviamente abbiamo bisogno di una rete per farci da piattaforma”. Fuller ha anche parlato delle tempistiche di tutto ciò che non sembrano essere brevi.

Il regista ha già dei progetti e le ha illustrate alle stelle Hugh Dancy e Mads Mikkelsen. “Vorrei che ci fosse qualcosa di definitivo”, ha aggiunto Fuller. “Ho avuto conversazioni con Hugh e Mads e il cast, in termini del tipo: Questo è ciò che faremmo se ci fosse permesso di tornare.’ alcune idee di cui sono molto entusiasta che continuano la strana traiettoria della terza stagione”. Anche se Fuller non lo ha ricordato, riguardo i diritti del personaggio di Thomas Harris e di eventuali storie di Hannibal c’è un altro problema.

I diritti sul secondo romanzo dei libri di Lecter, Il silenzio degli Innocenti, sono di proprietà di MGM, che toglie dagli eventi di quella storia il personaggio di Clarice Starling. Clarice apparirà in una serie TV omonima (estranea a Hannibal della NBC) dai co-creatori Jenny Lumet e Alex Kurtzman. Rebecca Breeds sarà il protagonista della serie che si svolge sei mesi dopo Il silenzio degli innocenti. La serie, che apparentemente non presenterà il Dr. Lecter ma ci sarà forse solo un riferimento al personaggio, debutterà a metà stagione nel 2021 su CBS.